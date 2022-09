Ilie Poenaru, încântat de prima victorie în deplasare a echipei sale după aproape un an: „Am spart gheața!”

UTA Arad a câștigat în deplasarea de la Botoșani cu 2-1. Arădenii traversează o formă bună, iar echipa lui Ilie Poenaru a urcat până pe locul 5 în clasament.

Tehnicianul a oferit o primă reacție după meci, vizibil încântat de victoria obținută în deplasare.

„Una peste alta, băieții trebuie felicitați. Au muncit!”

„Un meci disputat pentru că am vrut noi să fie așa. Cred eu că prima repriză a fost dominată de noi, din punct de vedere fizic și al organizării defensive. Am reușit să înscriem două goluri și cred că mai puteam face asta. Din păcate, ceea ce am discutat la pauză nu s-a văzut în repriza a doua.

Ne-am retras prea mult, nu trebuia să facem asta. Una peste alta, băieții trebuie felicitați. Au muncit, și-au dorit foarte mult victoria astăzi. Nu se mai câștigase de mult timp în deplasare. Trebuie să fim mult mai echilibrați după ce conducem. E important că am spart gheața”, a spus Ilie Poenaru, după victoria cu FC Botoșani.

În urma acestei partide, UTA Arad a urcat pe locul 5, cu 15 puncte, în timp de FC Botoșani coboară pe locul 9, cu 12 puncte.