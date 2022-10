Ilie Poenaru nu are scuze pentru eșecul echipei UTA cu Farul: „Nu ai voie să te comporți așa”

UTA a fost învinsă de Farul, în deplasare, cu 0-2, în Etapa a 12-a din Superligă, iar antrenorul Ilie Poenaru spune că e principalul vinovat.

„E frustrare și dezamăgire”, a recunoscut Ilie Poenaru după ce UTA a pierdut cu Farul

Echipa din Arad putea restabili egalitatea și chiar controla partida. În minutul 52, când Farujl conducea cu 1-0, oaspeții au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, fază în urma căreia Jeremy Corinus a fost eliminat.

Dar Virgiliu Postolachi a șutat peste poartă, iar UTA s-a văzut nevoită să alerge după o egalare.

„E frustrare și dezamăgire. Am echilibrat, am făcut un meci bun, am avut atitudine, dar fotbalul te pedepsește. O înlănțuire de greșeli.

Nu ai voie să te comporți așa la faza penalty-ului. Am fost lipsiți de reacție la goluri. Asta e situația. Avem un penalty, nu marcăm. Dacă marcam, alta era situația. Au câștigat meritat.

E normal să îl consolez pe Postolachi. Este un jucător tânăr, îi lipsește maturitatea. Ratează atacanții mari, nu putem să îl găsim pe el vinovat.

Eu sunt principalul vinovat. Dacă nu eliminăm aceste greșeli, avem probleme. Când vom face așa și vom fi mai concentrați, nu vor mai apărea asemenea greșeli.

Imediat după gol, am avut o reacție, dar nu ne-am creat mai multe situații. Totul a fost întârziat, în doi timpi, și de aici și rezultatul final. A fost o deplasare lungă și obositoare, dar nu trebuie să ne găsim scuze. Nu avem scuze pentru acest rezultat.

Mă interesează ce se întâmplă în campionat, vom vedea ce se întâmplă în Cupă. Vom trata serios și vom juca pentru a încerca să ajungem departe”, a declarat Ilie Poenaru la finalul meciului.