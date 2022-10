Ilie Poenaru îl pune la punct pe Dan Petrescu: „Am jucat de la egal la egal cu CFR Cluj”

UTA a remizat pe teren propriu cu CFR Cluj, 1-1, în Etapa a 13-a a Superligii, dar antrenorul gazdelor, Ilie Poenaru, are unele nemulțumiri.

Ilie Poenaru îi răspunde lui Dan Petrescu: „Am avut penalty în minutul 1, am avut singur cu portarul, plus alte ocazii în careu”

Tehnicianul sosit la Arad la începutul acestui sezon este deranjat de unele afirmații făcute de Dan Petrescu, antrenorul campioanei, după meciul direct.

„N-ai cum să fii mulțumit când conduci cu 1-0, ai două bare. Am avut ocazii mari de gol, am scăpat singur cu portarul, ei nu au avut nicio ocazie de genul ăsta”, a spus el.

Iar Poenaru a dorit să clarifice lucrurile. „Am făcut un meci bun și cred că am jucat de la egal la egal cu CFR Cluj, chiar dacă, cu tot respectul, l-am felicitat pe Dan Pentrescu pentru tot ceea ce face, a declarat că au avut ocazii clar și noi nu.

Am avut ocazii: am avut penalty în minutul 1, am avut singur cu portarul, am avut golul și am mai avut niște ocazii în careu, dar nu asta e important.

Important e jocul echipei, reacția, organizarea defensivă, disciplina tactică și aici am vrut să ajung, asta îmi doream și e cel mai important. Trebuie s-o menținem”, a declarat Ilie Poenaru la Sport Total FM.

„Publicul e tot timpul la înălțime, e de nota 20, nu de 19. Deocamdată publicul e pe plus față de noi ca echipă, ca joc, ca rezultate, ei sunt pe primul loc în clasament și vor rămâne pentru că sunt incredibili.

Acești oameni, această galerie, acești fani sunt incredibili și când lucrurile nu merg, și când ești condus, pun o presiune mare pe adversar, cântă continuu și când ne mai ceartă merităm. Sunt lucruri normale și am tot respectul pentru ei. M-a chemat galeria și am avut un dialog normal, frumos, bărbătesc și de viitor”, a mai spus antrenorul echipei UTA.