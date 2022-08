Ilie Stan, erou în Oman! Ce a reușit tehnicianul român pentru echipa sa, Al Seeb: „Este pentru prima dată în istoria clubului!”

Ilie Stan a devenit în această vară antrenorul celor de la Al Seeb, din Oman. Sezonul trecut, echipa a cucerit Cupa și campionatul, iar tehnicianul român a intrat în istorie prin reușita sa.

Mai exact, Ilie Stan este primul antrenor care le-a adus celor de la Al Seeb în vitrină Supercupa Omanului. Victoria cu 2-0 contra Al Nahda, l-a transformat pe tehnicianul român într-un erou.

„Era nevoie de o continuitate!”

„Echipa venea după un campionat și o Cupă câștigată, și era nevoie de o continuitate pentru că aveau ca obiectiv și Supercupa Omanului. Supercupa este pentru prima dată obținută în istoria clubului, deci cu atât a fost mai bună această realizare și pentru faptul că aveam nevoie de un trofeu aici în zonă.

Am câștigat cu 2-0, a fost bine pentru că la început mi-a fost foarte greu să cunosc toți jucătorii, pentru că am foarte mulți jucători la echipa națională, jucători talentați și cu personalitate. Am venit la echipă înainte cu o lună și jumătate a acestui joc, am avut câteva jocuri amicale și am reușit să-i aduc pe toți la un numitor comun, atât fizic, cât și tactic și am reușit să câștig această supercupă, pe care de acum încolo sper că ne va motiva.

Am venit aici pentru că aici mi-am început cariera ca antrenor principal, în anul 2003. După ce am avenit aici, după aproximativ 19 ani, nu-mi venea să cred cât de mult s-au dezvoltat în toate domenii de activitate, nu numai în sport, în economie mai ales, este totul la superlativ. Pentru mine a fost o surpriză frumoasă unde am revenit, mai ales la nivel de condiții. Ai tot ce îți trebuie, nu îți lipsește nimic și asta mă motivează, și îmi dă putere ca în viitorul apropiat să-mi îndeplinesc obiectivele pe care mi le-am propus.

După fiecare meci încerc să mă relaxez și merg aici în zonă, unde ai de toate, ai sală de forță, ai marea, ai jacuzzi, saună, spa, este ceva extraordinar. Cred că poate reușeșc ceea ce mi-am propus de foarte mulți ani, să sparg acest plafon, pentru că am muncit foarte mult și sunt sigur că îmi va da după munca și credința pe care o am, să câștig trofee. Aici în zona Golfului trofeele îți aduc oferte, dar cel mai important îți aduc continuitate.

Am aproape toți jucătorii din Oman, am doar doi străini, un mijlocaș din Nigeria și un atacant din Ghana, dar poți folosi la prima superligă doar 4 străini”, a declarat Ilie Stan, conform celor de la Sport Total FM.

Până să o preia pe Al Seeb, Ilie Stan era liber de contract încă de la sfârșitul anului trecut.