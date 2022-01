Imagini compromițătoare cu amanta lui Reghe – Care e adevărata față a femeii pentru care a părăsit-o pe Anamaria Prodan. Reacția impresarei

O serie de imagini compromițătoare au făcut înconjurul presei din România, duminică, 16 ianuarie. Amanta lui Laurențiu Reghecampf apare în ipostaze jenante, în costum de baie, la un eveniment pe care jurnalistul clujean Liviu Alexa îl numește ironic „absolvirea masterandei Corina Caciuc la una dintre „universitățile” numeroase unde a lucrat de-a lungul devenirii sale educaționale”. Tot jurnalistul care a și publicat imaginile, mai notează în articolul său: „Era după ce faimosul „academician” Ion Boschet o învățase să cânte la clarinet.”

Imaginile zdrobitoare cu cea despre care Reghe credea că e absolventă de Cambridge sunt de la petreceri indecente la care ar fi participat. Seria de dezvăluiri din ultima perioadă, din presă, începe să scoată la iveală o altă față a femeii pentru care Reghe a părăsit-o pe Anamaria Prodan, familia și toți prietenii.

De curând, amanta lui Reghecampf a fost renegată chiar și de posibila ei viitoare cuscră, Silvana Peng, mama Asianei Peng, iubita lui Luca, fiul lui Reghecampf dintr-o altă căsătorie.

„Ce vă pot spune eu este că nu o cunosc personal, dar s-a scris că îi merg afacerile fantastic cu China, de exemplu. Eu aș pune întrebarea de când derulează afaceri cu China, ce tip de afaceri? Mă tem că visează să se folosească de copiii mei și de soțul meu ca să se întâmple aceste lucruri. Or, în condițiile astea, poarta i se închide.

Eu nu sunt dispusă ca nici o ”Gură de Aur” (n.r. aşa zisa poreclă a Corinei) să ajungă pe lângă niciun soț al meu și pe lângă nici un chinez, ca ulterior să am vreun regret. Păi cum a fost în stare să mai despartă… Vedeți? Cred că și asta este o artă. Vorbesc de această tânără potentă de 29 de ani și nu de oricine, ci de o premiantă internațional a României pentru calități deosebite.

După ce și cât am citit, o văd pe această Caciuc cam așa: după idila cu Kamara și cu 5 miliarde câți or mai fi fost înainte, că nu i-a numărat nimeni, eu n-aș fi făcut în viața mea ce a făcut această Caciuc și cred că nu este un exemplu de urmat. Doamne, nu știu ce să zic, că nu vreau să arunc cu lături in nimeni, dar eu nu accept așa ceva. Ține de un minimum de bun simț, cum să ajungi să desparți o familie? Oare nu te macină nimic, in interior, o viață întreagă? Nu ai remușcări? Nu plătești aceste polițe?”, a declarat Silvana Peng pentru Fanatik.

Cum și-a distrus Reghe imaginea și familia – Copiii, puși într-o lumină cumplită

Renegat de familie și hulit chiar și de propriul copil, Reghe a ajuns într-o situație dificilă din cauza deciziilor luate. După descoperirea amantei, Laurențiu Reghecampf Junior a postat un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare: „Ai murit pentru mine!”.

Reacția a fost una dureroasă în momentul în care micuțul a aflat că tatăl lui i-a trișat mama ani de zile. Probabil cel mai dureros lucru pentru un părinte este ca propriul copil să-ți spună că ai murit pentru el.

Și reacția fiicei Anamariei Prodan a fost una la fel de dură:

„Nu vom mai accepta de acum niciodată femei prostituate, femei ușoare, femei oribile de factură joasă, femei care sunt cunoscute ca ‘Guri de Aur’, de canal de aerisire, femei care au porecle Londra sau Dubai, femei care sunt plătite pentru calități orale cu câteva sute de euro, femei care se îndrăgostesc subit de bărbați cu bani după ce s-au îndrăgostit de toți bărbații din România şi nu numai!”, a declarat Sarah Dumitrescu, potrivit playtech.ro

Cu toate astea, Anamaria Prodan a încercat să-i îmbuneze pe copii, să-l apere pe Reghe în fața lor, în ciuda celor întâmplate.

”Mami ..tati este într-un moment greu al vieții. Trebuie să-l iubim ! Familia, loialitatea, respect, onoare! Apără-l! TU, ești EL ! NOI suntem EL! FII Puternic BĂIATUL MEU SUPERB ȘI DEȘTEPT ! Cum sunt și surorile tale! Și, iubește-l !! Tu ești EL ! Nu uita niciodată ! CÂNDVA VA ÎNȚELEGE !!! Du-te și caută în el numai lucrurile bune! El este și va rămâne Eroul vieții tale! Pentru noi el va rămâne SOARELE NOSTRU ! DUMNEZEU ÎL VA AJUTA SĂ-ȘI VADĂ GREȘELILE ! EL ESTE MINUNEA FAMILIEI NOASTRE ! Mami !!! CÂINII LATRĂ ,URSUL TRECE! Declarațiile acestea nu îl reprezintă !! Undeva TATI S-A PIERDUT. ..ÎNTR-O LUME URÂTĂ TARE ! Care nu îl reprezintă ! Dar tu lupta pentru tati și nu îți încarcă sufletul cu ură, caci tatăl tău nu știe ce îți face. Puterea și dragostea ta îl vor ajuta! Mama o să fie în spatele lui și în spatele vostru mereu ! ❤️Va iubește mami fără Marginele! Înconjurați-l pe tati cu dragoste ! ❤️”, este mesajul scris de Anamaria Prodan în secțiunea de comentarii, la postarea sâșietoare a fiului său, Bebeto.

Transformarea prin care a trecut imaginea publică a lui Laurențiu Reghecampf a fost una dramatică, de la un familist convins, fericit în sânul familiei și iubit de cei apropiați, la o decădere fulminantă în plan personal după apariția amantei. Ca și cum nu era suficient, gurile rele susțin că amanta l-ar avea la mână cu filme porno, lucru care nu a putut fi confirmat până acum.

Nici în plan profesional Reghecampf nu o duce prea bine după venirea în România, pe un salariu mult inferior celor obținute până acum, nici rezultatele nu au apărut pe banca Universității Craiova, echipă care în loc să se bată pentru titlu, tremură pentru obținerea unui loc în playoff.

Anamaria Prodan a oferit în exclusivitate pentru realitateasportiva.net câteva declarații despre întreaga situație:

„Ne delimităm de el! Nu vrem ca numele nostru să fie asociat cu prostituție, cluburi de noapte, streaptease sau ce vorbește orașul. Reghe nu mai exista pentru noi. Vă rugăm să nu-l mai asociați cu noi. Să stea unde a dispărut ca măgarul în ceață. Cu amanta. Cu diplome la Cambridge și cu afaceri de milioane. Păcat că visul celebrității a ținut la Reghe și Caciuc doar 3 zile … când ai trecut dubios și vrei să apari în față, îți asumi totul. I-am spus lui Reghe! Trecutul nu iartă pe nimeni. Te urmărește toată viața. Și după moarte. Reghe să-și asume amanta cu bune și cu rele. Nu are vină amanta asta sau alta. Ea săraca a făcut tot ce a putut să-și găseasca un loc cald în viață! Singurul vinovat este Reghecampf. Trebuia să fie bărbat, să anunțe familia că are amantă de ani de zile, să anunțe că vrea să fure banii și averea. Atunci familia lui îl trimitea pachet la amantă și îi puneam și fundiță! Faptul că și cuscra lui Reghecampf a realizat pericolul asocierii amantei cu copiii ei spune foarte multe. Repet, nu o cunosc. Nu am vorbit un cuvânt vreodată. Știam că adevarul o să iasă. Știam ca diplomele de la Cambridge vor cădea de pe perete, că afacerile de milioane cu China vor dispărea peste noapte. Căci dacă nu ai fundament nu poți sa construiești. Reghe se luptă din greu acum probabil să digere diplomele și afacerile, probabil acum deschide ochii și vede “femeia de afaceri celebră de la Cambridge”, păcat că țara o vede cu alți ochi! Cei ce contează. Hai sa terminăm cu afacerile si diplomele! Fiecare trebuie sa fie mândru de trecut. Așa cum este el. Când pozezi in fundulețul gol sau in “costum de scenă“ printre oamenii îmbrăcați din cluburi, îți și asumi. Mai ales Reghe. Dar cum am spus, el e obișnuit deja! Chiar mândru, putem spune, de trecutul glorios al amantei. Ne așteptăm acum la amenințari cum este obișnuit. Dar, a murit pentru noi. Nu mai avem ce sa vorbim sau de cine să mai radem“, a declarat în exclusivitate pentru realitateasportiva.net Anamaria Prodan.