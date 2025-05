Imagini inedite cu Ronald Gavril și fiul Anamariei Prodan

Laurențiu Reghecampf Jr., fiul de 17 ani al impresarei Anamaria Prodan, surprinde din nou publicul, de data aceasta cu o apariție neașteptată în ringul de box. Alături de el, nimeni altul decât Ronald Gavril, campion mondial la box profesionist și actualul partener al mamei sale.

Cei doi au fost protagoniștii unor imagini spectaculoase, care dovedesc relația apropiată dintre adolescent și sportiv. Deși Reghecampf Jr. este cunoscut ca tânără speranță a fotbalului românesc, pare că nu ezită să se antreneze și în alte sporturi, ghidat de un nume greu din boxul mondial.

În ultimii ani, Ronald Gavril s-a apropiat tot mai mult de fiul Anamariei Prodan, pe fondul absenței tatălui biologic, Laurențiu Reghecampf. Impresara l-a acuzat public în repetate rânduri pe fostul soț că nu și-a mai vizitat copilul după despărțire. Mai mult, aceasta a intentat un proces pentru executare silită, susținând că, în patru ani, Reghecampf ar fi plătit doar o dată pensia alimentară decisă de instanță.

În acest context tensionat, Ronald Gavril pare să fi devenit o figură stabilă în viața lui Bebeto, oferindu-i sprijin și poate chiar un model masculin. Imaginile cu cei doi în ring nu fac decât să întărească ideea unei legături solide, bazate pe încredere și respect reciproc.

„Și Bebe, mă uit la copilul meu, cum vorbește cu el, cum se uită la el. Îți dai seama, să faci o comparație… e foarte dureros. Pentru că orice ar fi în sufletul copilului meu, tatăl lui e zeu. Sau a fost zeu. Să vadă și să sufere că el e dat afară de peste tot, că el merge din ce în ce mai jos… Să-l vadă pe Ronald, campion mondial, cu o viață perfectă, cu o mâncare perfectă, cu somn perfect, cu absolut totul, fără pic de răutate…

Adică are grijă de copilul lui Reghe. Are grijă să-l formeze exact la vârsta la care avea nevoie de tatăl lui, de un bărbat. Are grijă și se chinuiește să-i dea o linie perfectă. De campion. De bărbat mândru, demn, puternic”, a spus Anamaria Prodan, potrivit unica.ro.