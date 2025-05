Răzvan Lucescu, anunț oficial despre viitorul său la PAOK Salonic: „Nu mai există”

Relația dintre Răzvan Lucescu și Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, s-ar fi tensionat pe final de sezon. Presa elenă a speculat că tehnicianul român ar urma să se despartă de fosta campioană a Greciei. Răzvan Lucescu a lămurit întreaga situație.

Răzvan Lucescu a lămurit întreaga telenovelă. Antrenorul continuă alături de PAOK

Deși a ratat titlul în Grecia, dar și calificarea în ediția următoare de Champions League, Răzvan Lucescu va continua pe banca lui PAOK. Presa elenă a scris despre posibila sa demitere, dar antrenorul a dezmințit aceste zvonuri.

Răzvan Lucescu a vorbit despre sezonul recent încheiat, despre relația cu patronul echipei, dar și despre viitorul său pe banca clubului din Salonic.

„Am plecat cu 7 puncte în spatele lui AEK și 4 în spatele lui Panathinaikos”

„Ultima perioadă este cea de după întrerupere, când începe play-off-ul și când noi, în final, ne-am strâns și am înțeles cu toții.

Mă refer doar la partea de echipă că trebuie să fim uniți, cu adevărat uniți și să schimbăm acea imagine și să lăsăm interesele noastre personale și ideea de a ne pune în prim plan pe noi individual.

Terminăm cu nemulțumirile, cu conflictele interne care au fost, cu ‘eu joc 5 minute, ăla joacă 10, eu de ce nu joc toate meciurile’.

Sunt multe situații, dar am reușit în final să închegăm această echipă și ne-am dus în play-off. Am plecat cu 7 puncte în spatele lui AEK și 4 în spatele lui Panathinaikos.

„Eu consider la finalul acestui an nebun, complicat, că este un an normal!”

Ne-am propus să schimbăm imaginea pe care o avusesem până atunci într-una… corectă, elegantă, dacă vrei. Chiar dacă nu se mai putea câștiga campionatul, cel puțin să terminăm cu fruntea sus. Și asta am făcut!

Am terminat pe locul 3, ne-am calificat în Europa League. După aceea, ok, au fost niște discuții. Deci eu consider la finalul acestui an nebun, complicat, că este un an normal.

Un an normal, nu o să zic bun pentru că deranjez, dar din punct de vedere… profesional și cum analizez, pot spune că este un an normal. Cu o calificare în Europa League, cu un loc pe podium, după un an miraculos.



„În Grecia, atunci când câștigi un meci, ești… aproape de Dumnezeu! Când pierzi ești cel mai slab antrenor!”

Trebuie să ai și această știință, să câștigi an de an, an de an, ca să poți să-ți permiți să ai pretenția să câștigi de fiecare dată. Nu e o cultură a victoriei, e o cultură a luptei. Salonicul asta reprezintă, o cultură a luptei împotriva frustrării.

Nu mă simt deloc (În pericol nr.). Sunt multe discuții pe care voi nu le știți și nu le veți ști. Nu e vorba de clauze aici din punctul meu de vedere. Nu, există clauze, dar la mine nu a fost niciodată vorba de clauze.

Sunt două aspecte aici. În Grecia, atunci când câștigi un meci, ești… aproape de Dumnezeu. Când pierzi un meci și vine după 3 zile după ce ai fost aproape de Dumnezeu, ești cel mai slab antrenor, jucător, ce-o fi.

„Acestui om îi voi fi recunoscător toată viața mea!”

Deci emoțional se trăiește de la o extremă la cealaltă. Asta complică lucrurile și dacă nu ai capacitatea de a gestiona acest dezechilibru, riști să clachezi. Sunt obișnuit cu chestia asta.

Al 2-lea aspect este că într-o relație care durează de 6 ani, cu o întrerupere adevărat, dar este de 6 ani, pot exista și anumite discuții, pot exista și momente tensionate, dar eu acestui om îi voi fi recunoscător toată viața mea.

Răzvan Lucescu rămâne la PAOK: „S-a încheiat totul, mergem înainte. Avem contract, suntem pregătiți de o nouă luptă!”

El este cel care a spart această blocadă a Atenei prin tot ceea ce a făcut, prin mentalitatea lui, prin faptul că… a adus anumiți jucători acolo prin faptul că ne-a adus și pe noi acolo prin faptul că ne-a susținut.

Deci există tensiuni. Important este să știi să treci peste aceste tensiuni într-un mariaj, într-o căsnicie. Există multe situații.

Au fost niște discuții, s-a încheiat totul, mergem înainte. Avem contract, suntem pregătiți de o nouă luptă și la revedere. Da, sigur că rămân la PAOK.

Nu poate rămâne o relație ciobită când e vorba de 2 persoane care se cunosc de atâta timp care au trecut prin momente spectaculoase, speciale, frumoase, grele, istorice, dificultăți, frustrări. Asta este viața.

E ceva frumos și special pentru mine ca antrenor să fiu în Grecia la o echipă 4 ani de zile și acum începe al 5-lea, la rând, plus 2 înainte. E subiect închis, e subiect închis. Mai am 2 ani contract”, a fost dezvăluirea făcută de Răzvan Lucescu la