„Îmi spunea și Tamaș: ‘pune mână și îngrașă-te că nu e bine!’”. Cine este jucătorul din Liga 1 cu probleme de kilograme

După experiența la Damac FC, Constantin Budescu a ajuns vara trecută la FCSB. Deși se credea că va fi un om important la mijlocul grupării bucureștene, fotbalistul de 33 de ani a intrat rapid în dizgrațiile patronului Becali.

Pentru Budescu, a urmat transferul din iarnă, la FC Voluntari, unde se pare că are o jumătate de sezon foarte bună.

Totuși, mijlocașul nu s-a confruntat doar cu criticile asupra jocului său la FCSB, ci și cu cele legate de greutatea sa.

Constantin Budescu: „Nici nu îmi plac sarmalele!”

Mijlocașul a vorbit despre revenirea sa în Liga 1, dar și despre discuțiile pe seama kilogramelor sale. Acesta a mai spus că Tamaș a fost lângă el, în perioada mai puțin plăcută.

„Au fost și pe bună dreptate când aveam kilograme în plus. Și acum cred că am kilograme în plus, dar mă simt bine. Când am venit din Arabia parcă eram prea slab și nu prea reușeam să fac nimic. Chiar îmi spunea și Tamaș: ‘pune mână și îngrașă-te că nu e bine’.

Ieri după antrenament vorbeam că dacă am jucat toată viața cu 2-3 kilograme în plus și acum slăbesc 5-6 kilograme și nu mă simt bine, doar ca să dau bine la televizor, nu cred că e cazul. Nu trebuie să exagerezi să vii cu 10 kilograme în plus, nu ai cum să te simți bine așa.

Nu m-a deranjat povestea cu sarmalele, așa cum nu am fost deranjat nici când spuneau că am kilograme în plus și sunt gras chiar dacă nu știau nici câte kilograme am. Nu mă afectează. Nici nu îmi plac sarmalele în afară de perioada Crăciunului. Le mănânci degeaba dacă nu sunt sărbătorile, nu au niciun gust”, a declarat Constantin Budescu pentru cei de la Digi Sport.

La revenirea sa în România, vara trecută, Budescu se prezenta într-o formă diferită. Jucătorul slăbise considerabil, dar acum pare că a început să arate așa cum obișnuia înainte.

În acest sezon, Constantin Budescu a bifat 21 de apariții, a marcat 2 goluri și a servit 3 assist-uri.