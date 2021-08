Impresie categorică după meciul de la Clinceni: „Victoria este absolut meritată”. Laude pentru Adi Mutu

FC U Craiova s-a impus în fața celor de la Academica Clinceni, scor 2-1, în etapa cu numărul patru a Ligii 1.

Partida dintre Academica Clinceni şi FC U Craiova 1948 s-a terminat cu scorul de 1-2, iar golurile partidei au fost reuşite de către Sekou Sidibe, în minutul 27, William Baeten, în minutul 43, pentru olteni, respectiv Asen Chandarov, în minutul 84, pentru Clinceni.

La finalul jocului, Claudiu Bălan a declarat că, în ciuda unor emoții în ultimele minute, victoria este absolut meritată pentru el și colegii săi. Atacantul Craiovei l-a complimentat și pe antrenorul Adi Mutu și spune că echipa va arăta din ce în ce mai bine de la un meci la altul.

”Sper să jucăm bine și să terminăm cât mai sus în Liga 1. Cred că am făcut un meci bun, mai ales în prima repriză, am dominat jocul. În repriza a doua au venit și ei puțin peste noi cu ocazii, dar, una peste alta, este o victorie meritată. La final am suferit. Și scorul 2-0, probabil era normal să facem un pas înapoi și să ne apărăm. Ei au venit puțin peste noi, dar cred că victoria este absolut meritată.

Este o onoare să-l cunoști în primul rând pe Adrian Mutu și cu atât mai mult să fii antrenat de dumnealui. Ne învață multe lucruri bune și cred că se vede pe teren. O să se vadă de la etapă la etapă că echipa o să crească. Avem ambiții mari, practicăm un fotbal frumos, cu pase și plăcut publicului. Și etapa trecută cred că meritam mai mult, dar o să câștigăm puncte în etapele viitoare”, a declarat Claudiu Bălan, la finalul jocului.