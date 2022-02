În plin război cu Neluțu Varga, Gigi Becali a luat o decizie de ultim moment: „M-am înțeles cu Mihai Rotaru!”

Patronul celor de la FCSB și omologul său de la Cluj și-au aruncat săgeți în ultimele zile, din cauza transferului lui Bilel Omrani la formația roș-albastră!

Gigi Becali a uitat pentru moment de disputa cu Neluțu Varga și a mărturisit că a luat legătura cu Mihai Rotaru, cu care a ajuns la o înțelegere. Afaceristul din Pipera a recunoscut că regretă faptul că a trimis juniorii într-un meci decisiv al oltenilor cu CFR, fapt care le-a ușurat munca ardelenilor de a pune mâna pe trofeul de campioni.

Acum, Becali a mărturisit că s-a înțeles cu patronul celor de la CS U Craiova, astfel că niciunul dintre cei doi nu vor mai apela la asemenea „jocuri” pentru a se încurca reciproc.

„M-am înțeles cu Mihai Rotaru. I-am spus că am greșit față de el, e om cuminte. El a zis ‘Bine, băi Gigi, nu-i problemă’. Ne-am împăcat, nu mai facem mizerii cu copiii, cum am băgat eu atunci. Am vrut să-i returnez ce a făcut el cu Viitorul, să-i returnez eu cu CFR-ul. Am făcut convenție, ne-am dat cuvântul de bărbați.

(n.r. despre transferul lui Omrani) Eu nu fac în secret. Am înștiințat clubul (n.r. – CFR Cluj) oficial aseară, iar acum îi fac ofertă (n.r. – lui Omrani). Iar dacă voi semna cu el, nu le voi spune, să înnebunească!””, a spus Gigi Becali la PRO X.

Gigi Becali se supărase pe Mihai Rotaru

„E treaba lui Rotaru dacă a ales să încalce înțelegerea pe care noi doi o aveam, dar eu vreau să îi transmit două lucruri. Are liber să îi transfere pe Păun și Miculescu pentru că eu nu intru în nicio licitație cu el. El știe bine ce am discutat noi, dar e treaba lui ce vrea să facă acum.

Oricum, nu mai are nicio șansă la titlu și să zică mulțumesc dacă intră în play-off. Dacă trece peste Rapid intră, dacă nu, atunci la revedere. Ei nu au fost în stare să fie acum peste Voluntari, Botoșani, iar de noi și CFR ce să mai spunem. Stai că au de furcă și cu Farul lui Gică Hagi. Repet, Rotaru are liber din partea mea să îi ia pe Păun și Miculescu. Eu nu am ajuns fraierul Ligii 1 și prostul jucătorilor. Dar știți voi sigur că el îi vrea pe cei doi jucători?, spunea Gigi Becali, la finalul anului trecut, potrivit Pro Sport.