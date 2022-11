Încă o despărțire de antrenor în Superligă: „L-am simțit că ar cam vrea să plece”

Antrenorul Mihai Teja i-a transmis patronului echipei FC Botoșani, Valeriu Iftime, că vrea să plece de la echipă.

Mihai Teja nu mai are dorința de a continua la FC Botoșani, a spus patronul Valeriu Iftime

Echipa moldavă a fost învinsă cu 0-1 de CS Mioveni în Etapa a 2-a a Cupei României, dar păstrează șanse matematice pentru calificarea în sferturile competiției.

În campionat, situația nu este atât de plăcută. FC Botoșani este pe locul 12 în campionat, cu 19p în 16 meciuri și are o restanță de disputat, cu FCSB, pe teren propriu, meci care va avea loc pe 1 decembrie, de la ora 20:00.

„Eu am încredere în Mihai, dar cred că nu mai are el dorința de a continua, din ce am discutat dimineață.

Ultimele două rezultate cred că i-au pus și lui multe întrebări. L-am simțit că ar cam vrea să plece, ceva de genul.

I-am spus să aștepte până mâine după-amiază, când revin în Botoșani, să ne întâlnim, și vom vedea atunci ce se va întâmpla exact”, a declarat Valeriu Iftime, pentru gsp.ro.

„A fost un meci slab cu Mioveni, faptul că am pierdut e cu atât mai dezamăgitor. Echipa nu joacă fotbal, în opinia mea, nu atacăm poarta.

Putem să ne luptăm și la play-off, distanța nu e mare, dar mă descurajează cum joacă echipa în prezent. Ca să avem șanse la play-off, trebuie să schimbăm ceva în jocul nostru”, a mai spus el.

Dacă va pleca, Mihai Teja ar fi al zecelea antrenor care părăsește o echipă din Superligă în acest sezon. Înaintea lui și-au dat demisia sau au fost demiși Toni Petrea (FCSB, după Etapa a 2-a), Erik Lincar (“U” Cluj-Napoca, a 6-a), Alexandru Pelici (CS Mioveni, a 6-a), Adrian Mihalcea (Chindia, a 11-a), Marius Croitoru (FC U Craiova 1948, a 13-a), Andrei Prepeliță (FC Argeș, a 15-a), Flavius Stoican (CS Mioveni, a 16-a), Ilie Poenaru (UTA, a 16-a) și Nicolae Dică (FCSB, a 16-a).