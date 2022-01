Încă un jucător de Liga 1 vine să ajute U Cluj în lupta pentru promovare! Ultimul sosit pe Cluj Arena

Echipa pregătită de Erik Lincar se întărește pentru bătălia dură din a doua parte a sezonului.

Ardelenii sunt pe locul 3 și își doresc să urce măcar o poziție pentru a promova direct la finalul stagiunii. Șefii clujenilor au adus doi fotbaliști care în prima parte a campionatului au evoluat la echipe din Liga 1. Cel mai recent transfer a fost aducerea belgianului Remacle de la FC Botoșani, acolo unde alb-negrii l-au trimis pe Victor Dican. Până ca mijlocașul să înceapă antrenamentele cu noii săi coechipieri, fostul fundaș central al celor de la UTA, Florin Ilie, a mărturisit care sunt ambițiile sale în tricoul „studenților”.

”Un nou pas în carieră, un nou început, un nou capitol. Am venit cu gânduri mărețe, în primul rând, bineînțeles, cel de a promova în prima ligă. E o atmosferă frumoasă. Acesta a fost și unul din motivele mele pentru care am venit aici. Sunt niște suporteri minunați.

Sperăm să ne fie alături. Exact cum i-am întâlnit ca adversar, acum vor fi proprii noștri susținători. Un singur mesaj am pentru ei, să fie alături de echipă și să ne susțină până la capăt pentru că nu îi vom dezamăgi. Am acumulat o experiență destul de bună. Sunt șanse pentru promovare și cred în asta. Doar cu gândul acesta am venit”, a declarat fotbalistul de 29 de ani pentur siteul oficial al grupării clujene.



Florin Ilie a mai reușit o promovarea și cu UTA, în urmă cu doi ani. Iar în Liga 2 a strâns meciuri la nu mai puțin de 7 echipe: Poli Timișoara, FCM Baia Mare, Luceafărul Oradea, ASA Târgu Mureș, CS Mioveni, Sportul Snagov și UT Arad.

”Sunt un jucător de echipă în primul rând. Calitatea principală pot să zic că este forța”, s-a autocaracterizat jucătorul care a venit să pună umărul la revenirea Universității după 7 ani în prima divizie. La rândul său Remacle a ajuns în fotbalul românesc în urmă cu un an și jumătate la Pandurii Târgu Jiu și a mai trecut și pe la Voluntari înainte să ajungă la FC Botoșani. În afara celor doi, clujenii l-au adus în acastă iarnă și pe Roberto Romeo, de la Gaz Metan Mediaș.