Încă un jucător pleacă de la FCSB! Gigi Becali îl dă pentru 6 milioane de euro

Mijlocașul Florin Tănase pleacă marți în China la echipa chineză Shanghai Port. Gigi Becali a anunțat că FCSB se va despărți și de Darius Olaru.

Gigi Becali renunță la Darius Olaru pentru 6 milioane de euro

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali a informat, marți, că Florin Tănase va pleca la echipa chineză Shanghai Port pentru 3 milioane de euro. El a dezvăluit că, în scurt timp, va mai vinde un jucător.

Becali s-a referit la mijlocașul Darius Olaru, care pe 3 martie a împlinit 24 ani. Dacă inițial a cerut 7 milioane de euro pentru mijlocașul central, Gigi Becali a redus prețul la 6 milioane de euro.

„Este vorba să plece şi Olaru în altă parte. Eu am avut 5 milioane de euro, dar nu am acceptat. Am cerut 7 milioane de euro, dar l-am lăsat la 6 milioane de euro. Nu vreau să vorbesc mai multe, o să vedeţi”, a declarat Becali la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Finanțatorul FCSB nu a dorit să spună despre ce echipă este vorba, dar presa britanică scria că Darius Olaru ar fi înlocuitorul perfect al lui Scott Arfield la Rangers FC, jucător ajuns la vârsta de 33 de ani.

Încă o săgeată aruncată de Gigi Becali către Florin Tănase

Finanțatorul FCSB nu a ratat ocazia de a arunca o nouă săgeată către Florin Tănase. „Mai vin patru jucători. Doi atacanți neaparat, unul în locul lui Tănase. N-avem lot, nu a zis Tănase că nu avem lot?! El are dreptate, trebuie să ai soluții pe bancă”, a spus Becali la PRO Arena.

După primul meci oficial al FCSB în acest sezon, remiza de pe teren propriu cu “U” Cluj-Napoca în Etapa 1 din Superligă, Florin Tănase acuza subțirimea lotului. „Probabil și lotul nu este atât de numeros pe cât ar trebui să fie. Multă lume spune: ‘Domne, lotul, lotul!’.

Dar avem și copii. ‘Avem cel mai bun lot’. De unde? Suntem puțini! Dacă vom juca la fel ca în seara asta (n.r.- în Conference League), nu vom avea nicio șansă”, declara Tănase la vremea respectivă.