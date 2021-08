Încă un sportiv reacționează după cazul Biles: „Sunt rezilient mental la câtă ură am primit”

Iar lumea tenisului nu face excepție. Non-conformist așa cum a fost mereu, Nick Kyrgios nu s-a ferit să vorbească depsre presiunea cu care se confruntă jucătorii de tenis, obligați să facă față unor situații care le pun la încercare răbdarea și nervii. Iar uneori tratamentul pe care îl primesc poate reprezenta un motiv de frustrare așa cum australianul consideră că este și cazul său. Sportivul se simte vânat de presă din cauza felului său de a fi.

”În sinea mea, știu că sunt grozav pentru sport. Ai nevoie de personalități ca a mea. Simt că sunt puternic. Dacă cineva nu ar fi la fel de rezilient mental precum sunt eu, la câtă ură am primit, cât rasism am experimentat și cât tratament de rahat am primit din partea circuitului, a fanilor, a tuturor, ar fi putut fi…

Oameni ca Naomi Osaka vorbesc acum despre sănătate mintală. Dar am căzut în locuri care erau de 20 de ori mai rele. Tot ce primesc jucători ca Naomi Osaka e presă bună. Nu au parte de mesaje pline de ură. Nu sunt penalizați cu amenzi istorice pentru că au trimis mingi de tenis în afara stadionului”, a fost reacția australianului pentru Tennis Head.

Kyrgios a fost implicat în fel de fel de scandaluri în circuit, însă spune că niciodată el nu a putut fi judecat altfel de către cei care iubesc și acordă o importanță deosebită tenisului.

„Asta gândesc eu. În loc să mă izolați și aproape să mă crucificați pentru personalitatea mea, ați putea spune: ‘Ok, tipul ăsta e diferit, haideți să nu îl tratăm ca pe Roger Federer sau pe Marin Cilic. Are stilul său.’ Tot ce spun e ca sportul acesta m-ar fi putut conduce în locuri întunecoase.

Lucru pe care l-a făcut pentru o perioadă scurtă, când aveam 18 ani și eram unul dintre cei mai cunoscuți tenismeni în Australia, dar eram distrus în bucăți de presă. Nu e așa ușor. Acum am 26 de ani, sunt suficient de matur, știu că totul e un rahat,” a mai subliniat tenismenul de 26 de ani.

Kyrgios a fost pe lista de participanți a turneului de la Washington, însă aventura sa s-a oprit în chiar primul tur, eliminat de Mackenzie Donald, scor 6-4, 6-4 după o oră și 15 minute de joc.

Calm and collected 😌@mackiemacster gets it done against Kyrgios 6-4 6-4 and will face Paire in R2 in Washington…#CitiOpen pic.twitter.com/ojRfM6RgCY

— Tennis TV (@TennisTV) August 4, 2021