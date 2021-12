Încă un stadion de fotbal se construiește în România. Va fi amplasat în unul dintre cele mai mari orașe din țară

Primăria Municipiului Timişoara a demarat procedura de licitaţie deschisă pentru elaborarea proiectului tehnic şi execuţiei noului stadion, potrivit News.ro. Arena va fi pe structură metalică, și va fi situată în Calea Buziaşului din municipiu. Investiţia se ridică la 87,3 milioane lei.

Potrivit unui comunicat de presă, remis luni, al Primăriei Timişoara, stadionul va ocupa o suprafaţă de peste 9000 mp şi avea un număr minim de 9000 de locuri, din care 508 locuri VIP şi 102 locuri la loje. De asemenea, lângă noua arena va fi amenajat şi un parc cu loc de joacă, dar şi o parcare.

Acesta va avea fundaţia din beton şi structura metalică şi va fi de categoria 4, în conformitate cu cerinţele UEFA şi IFAB (International Football Association Board). Pentru acoperirea stadionului vor fi folosite membrane tensionate – structuri uşoare din materiale compozite, pentru a obţine o iluminare naturală datorită proprietăţilor specifice membranei.

”Zilele acestea am sărbătorit 100 de ani de la înfiinţarea clubului fanion al oraşului: Politehnica Timişoara. Un centenar dulce-amar, având în vedere că Timişoara nu are un stadion pe măsura ambiţiilor noastre fotbalistice. Niciun alt stadion nu ar putea lua locul lui <Dan Păltinişanu>, însă până când acesta va fi modernizat de Consiliul Judeţean Timiş, consider că este sarcina administraţiei locale să ofere o infrastructură sportivă adecvată. Azi am semnat actele necesare pentru scoaterea la licitaţie a proiectării şi execuţiei noului stadion din Calea Buziaşului, primul construit după Revoluţie, care va oferi o nouă identitate şi va ridica standardul de urbanism al zonei”, a declarat primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz.

Valoarea estimată a proiectului este de 73,3 milioane de lei, fără TVA, respectiv 87,3 milioane de lei, cu TVA, iar durata totală este de 39 de luni pentru realizarea proiectului tehnic şi execuţie (6 luni pentru proiectare şi 33 de luni pentru execuţie).

