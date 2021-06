Adrian Mutu a devenit antrenorul lui FC Universitatea Craiova 1948, după ce a semnat un contract valabil pe doi ani de zile.

În urma semnării înţelegerii cu gruparea olteană, Mutu va încasa împreună cu staff-ul său nu mai puţin de 30.000 de euro lunar, din care 14.000 de euro îi revin numai ,,Briliantului”. După ce echipa din Bănie a promovat în Liga 1, conducerea clubului a anunţat că se vor realiza mai multe transferuri în perioada de pauză competiţională, fiind stabilite obiective măreţe încă de la primul an de la promovare.

Înainte de a perfecta noile mutări, FC U Craiova 1948 a renunţat la o echipă întreagă înaintea debutului în Liga 1. Printre cei care au aflat că nu vor mai continua şi din sezonul 2021/2022 se află şi Andrei Ciolacu. Acesat spune că a aflat de pe Facebook că nu va mai continua în Bănie.

,,Nu știu dacă Adrian Mutu sau Adrian Mititelu au decis acest lucru, eu doar am fost informat prin acea postare de pe Facebook. (N.r. Deloc plăcut să afli așa) Nu neapărat, eu știam că va expira contractul meu, nu mă așteptam să nu prelungim încă un an, clubul avea această opțiune, dar nu am nimic ce să le reproșez celor din conducerea Craiovei, pentru că au fost corecți cu mine pe tot parcursul anului, nu a fost nicio întârziere salarială.”, a declarat Andrei Ciolacu, pentru ProSport.

Până în acest moment, FC U Craiova 1948 s-a despărţit de nu mai puţin de 11 jucători: Taborda, Gâț, Diakite, Cristea, Stoenac, Anghelina, Ciolacu, Cacheiro, Luboya, Gugu și Vali Munteanu.