BREAKING NEWS | Leo Messi a ajuns la Paris pentru a semna cu PSG! Primul mesaj al argentinianului

UPDTAE 17:05: Lionel Messi a ajuns la Paris, iar primul mesaj trasmis de acesta a fost inscripţionat pe tricou: ,,Ici c’est Paris!” Acesta şi-a saluta, de asemenea, fanii, la sosirea în Franţa.

BREAKING: Lionel Messi has arrived in Paris and greeted fans after agreeing to join Paris Saint-Germain on a two-year contract following his departure from Barcelona.

— Sky News (@SkyNews) August 10, 2021