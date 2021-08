VIDEO | Lionel Messi a aterizat la Paris. Argentinianul, așteptat de fani pe aeroport

Lionel Messi (34 de ani) este tot mai aproape de PSG. Argentinianul a aterizat la Paris şi va efectua vizita medicală pentru a semna contractul cu vicecampioana Franței.

Fostul jucător al Barcelonei a fost așteptat la aeroport de suporteri ai PSG-ului, care au forit să-i facă o primire pe măsură.

3 hours until Messi arrives and the La Bourget mini Airport is already packed! With thousands of fans still yet to arrive 🤯🤯 Paris is ready for the 👑 pic.twitter.com/gNOWboiy5E

— mx (SUSPENDED) (@MessiMX10i_) August 9, 2021