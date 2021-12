Îngrijorări în privinţa lui Flavius Stoican: ,,N-a mai fost pe nicăieri mare antrenor”

Flavius Stoican este noul antrenor al lui Dinamo Bucureşti. Acesta a fost numit imediat cum Iuliu Mureşan l-a dat afară pe Mircea Rednic.

Constantin Anghelache, fost oficial la Dinamo, a vorbit despre numirea lui Flavius Stoican în Ştefan cel Mare. Acesta este îngrijorat de faptul că tehnicianul nu a mai antrenat în ultima perioadă la un nivel înalt.

,,Pe Stoican să știți că eu l-am făcut antrenor de Liga 1, în 2013! După o consultare cu Mircea Lucescu, am spus că a fost jucător bun, că a început să și antreneze, dar să avem grijă că e prea oltean. E cam căpos (râde).

La Dinamo, când am fost cu el timp de un an și jumătate, am terminat pe locul 4 cu o echipă schimbată în totalitate. Dar a ținut seamă de ce am spus, nu a dat afară pe nimeni. El știe ceva meserie.

Ce mă îngrijorează pe mine puțin e că după ce a plecat de la Dinamo n-a mai fost pe nicăieri mare antrenor. Să vedem de ce e capabil, dar trebuie să fie o discuție foarte clară.”, a declarat Constantin Anghelache, penru GSP.