Iuliu Mureşan, luat la rost pentru situaţia de la Dinamo: ,,Asta e valoarea lui”

Iuliu Mureşan a luat o decizie de sărbători la Dinamo la care nu se aştepta nimeni. Acesta l-a demis pe Mircea Rednic de la echipă şi l-a instalat imediat ca principal pe Flavius Stoican.

Pentru situaţia de la Dinamo, Iuliu Mureşan este găsit drept unul dintre vinovaţi. Adrian Porumboiu, fost arbitru şi patron la FC Vaslui, spune că dacă se pricepea la fotbal, Mureşan scăpa formaţia din Ştefan cel Mare de probleme. Fostul arbitru a vorbit şi despre episoadele pe care le trăit în trecut, când oficia meciuri ale câinior, despre care spune că ,,plătesc nişte blesteme”.

,,Sincer, asta e valoarea lui Iuliu Mureșan, aici se vede, nu acolo unde veneau toate de-a gata, nu (n.r: la CFR Cluj)? Dacă era așa de bun, măcar scăpa Dinamo de probleme. Probabil că și Dinamo plătește niște blesteme care s-au adus asupra lor, la câte au făcut înainte. Că au făcut suficiente lucruri.

Eu am fost arbitru și știam ce făceau. Păi lângă mine, în compartimentul de tren, era comandantul Miliției. Tot mă bătea la cap. Am ajuns la un meci, săteam la hotel Nord și când am intrat în cameră, am avut un șoc, obiecte de aur, toate astea. Le-am spus la recepție: luați, domnule, că nu am eu nevoie de treburile astea. Ei se ocupau de astea.”, a declarat Adrian Porumboiu, pentru Digisport.