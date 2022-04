Întâlnire emoționantă pentru Marius Niculae! Cu cine s-a revăzut fostul internațional după două decenii

Marius Niculae evolua la Sporting în urmă cu 20 de ani, perioadă în care junior la echipa „leilor” era și Diogo Viana, actualul jucător al lui FC Argeș.

Nu a fost însă singurul român cu care mijlocașul piteștenilor s-a intersectat de-a lungul carierei. Acesta a fost coechipier la FC Porto cu Cristi Săpunaru.

„Când eram copil și jucam la Sporting, îmi plăcea foarte mult jocul echipei din acea perioadă, iar Marius era unul dintre cei mai buni. A fost plăcut să ne întâlnim și să dialogăm în portugheză. E o persoană umilă și foarte de treabă. Eu am fost șapte ani la juniorii lui Sporting, apoi am mers la FC Porto, la prima echipă, unde am fost coleg cu Săpunaru, am jucat împreună. Și el mi-a lăsat o impresie grozavă, era un tip plăcut”, a povestit pentru Gsp fotbalistul de 32 de ani care a ajuns în Trivale în vara anului trecut.

Diogo Viana a prins la Sporting o perioadă foarte bună pentru club. Cât timp Marius Niculae a evoluat pentru trupa din capitala Portugaliei, aceasta a cucerit titlul și a jucat și finala Cupei UEFA, în 2005. În afara celor două mari echipe lusitane, Diogo Viana a mai avut parte de experiențe în țara natală la Aves, Penafiel, Gil Vicente, Belenenses, Braga sau Feirense. El a fost selecționate la toate naționalele de juniori ale Portugaliei, inclusiv cea de tineret. Jucătorul alb-violeților are 2 goluri marcate în 26 de meicuri disputate în acest sezon pentru formația antrenată de Andrei Prepeliță.