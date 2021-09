Întâlnirea specială de care a avut parte David Popovici la Tokyo: „Mi-a vorbit în românește, mi s-a părut drăguț”

La aproape o lună de la finalul Jocurilor Olimpice, înotătorul român nu a uitat clipele deosebite petrecute în capitala Japoniei.

Și dincolo de performanțele izbutite în bazin, sportivul de 16 ani a avut parte și de un moment emoționant atunci când a dat nas în nas cu supercampionul sârb Novak Djokovic.

„N-am vrut să-l supăr pe Djokovic, când l-am văzut la Tokyo. Când am ajuns în cameră, am sunat-o pe prietena mea şi i-am zis că l-am văzut pe Djokovic. Mi-a zis să-i trimit poză, era cu mama ei. Amândouă sunt înnebunite după el. Le-am zis că nu am făcut, pentru că nu voiam să-l deranjez. S-au supărat.

A doua zi, când l-am văzut, am zis că mă duc să fac o poză pentru prietena mea şi mama ei. Se făcuse un fel de coadă, erau oameni din toate ţările care voiau să facă o poză cu el. Djokovic îi întreba pe oameni de unde sunt şi el le zicea câte ceva în limba lor. Când i-am zis că sunt din România, mi-a vorbit în română. Mi s-a părut drăguţ”, a rememorat Popovici episodul la Digi FM.

Cu un loc 4 obținut în finala de la 200 de metri liber, Popovici s-a înscris pe lista sportivilor români care au surprins plăcut la ediția din acest an a marii competiții.

„Mă așteptam la o primire, dar nici chiar la primirea aceasta. A fost foarte frumos, mai ales că au venit și băieții de la Subcarpați. A fost obositor, însă mă bucur că am fost în vârf de formă și că am acumulat experiență. Până la Paris mai sunt destule concursuri. Eu mi-am îndeplinit cu mult obiectivele.

Sper că i-am speriat pe ceilalți, le-am arătat un trailer pentru ce va urma în următorii ani. M-a motivat faptul că oamenii din România se trezeau noaptea să mă vadă, asta m-a împins foarte mult. M-am detașat puțin de social media, au venit mii de mesaje acolo. Poate că voi începe să răspund în următoarele zile”, a încheiat David.