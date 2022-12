Interviu emoționant cu Xavi Pascual în presa spaniolă: „Barça este clubul vieții mele, dar am preferat că continui cu Dinamo”

Antrenorul spaniol de handbal Xavi Pascual și-a prelungit contractul cu Dinamo până în 2026, după ce a refuzat o ofertă de la PSG.

„Va fi foarte greu să ajungem în Final Four pentru că nu suntem la acel nivel”, recunoaște Xavi Pascual

Xavi Pascual se află la al doilea sezon în România, iar Dinamo are șanse reale de a ajunge în play-off-ul pentru sferturile Ligii Campionilor. Echipa se află pe locul 4 în Grupa A, după ce a remizat cu Telekom Veszprem (31-31), una dintre principalele favorite la titlu.

„Există un obiectiv foarte ambițios, să ajungem în Final Four”, mărturisește Pasqual. Dar tehnicianul este prudent când vine vorba de o accedere între cele mai bune 4 echipe de pe continent.

„Este devreme să spunem când se va întâmpla, pentru că este vorba despre un proiect pe termen lung, nu de un an. Ar fi spectaculos să ajungem la Köln (n.r. – locul unde se va decerne trofeul în 2023), dar va fi foarte greu pentru că nu suntem la acel nivel.

Mai întâi trebuie să fii o echipă obișnuită cu Liga Campionilor, care să ajungă mereu în play-off. Apoi urmează sferturile și abia după aceea poți să vezi dacă poți intra în Final Four. Aceasta este ideea pe care o avem în vedere”, spune antrenorul, pentru Mundo Deportivo.

Unul dintre oamenii de încredere ai lui Pascual este compatriotul lui David Barrufet, directorul tehnic al echipei.

„Când am ajuns la București, proiectul era în fază de proiect și unul dintre pașii mari a fost angajarea lui David ca director tehnic. Am schimbat modul în care lucrăm cu clubul. El știe exact ce gândesc și cum lucrez.

Este un avantaj pentru că avem fluiditate în comunicare și idei clare. Este unul dintre factorii importanți pentru care am decis să rămân la Dinamo”, recunoaște Pascual.

„Scopul nostru este să încercăm să intrăm în Final Four. Nu va fi ușor, pentru că sunt echipe de nivel înalt și noi alcătuim o formație aproape luată de la zero, dar odată ajunși acolo se poate întâmpla orice”, insistă directorul tehnic.

„Barçelona este clubul vieții mele, dar acum îl privesc ca pe un rival”, spuine Xavi Pascual

Pascual se simte atât de bine la București, încât nici măcar propunerea PSG nu l-a convins să schimbe aerul vara viitoare.

„Mie și familiei ne merge foarte bine la București. Sunt foarte fericit la club. Dacă nu eram, până acum aș fi plecat. Faptul că a venit să mă caute o echipă ca PSG m-a umplut de mândrie.

Convorbirile sunt private și nu le voi face publice. Am discutat despre mai multe lucruri și, ținând cont de tot ce face Dinamo și de angajamentul clubului față de acest proiect, am văzut că cea mai bună variantă era să continui la București”, spune Pascual.

„Sunt foarte mulțumit de ceea ce facem. De la un an la altul am făcut un salt de calitate. În acest sezoin este imposibil să câștigăm Liga Campionilor, dar am jucat bine și nu este ușor pentru nimeni să ne învingă”, punctează Pascual.

„Barça are o echipă grozavă, joacă bine, este una dintre candidatele la titlu, dar vom vedea ce se întâmplă. A fi favorit nu înseamnă că vei câștiga mereu și există alte echipe care forțează.

Barçelona este clubul vieții mele, sunt și voi fi un culé (n.r. – fan al echipei), dar acum îl privesc ca pe un rival. Am avut niște ani foarte buni cât am antrenat acolo și am sunt mândru de multe lucruri pe care le-am făcut împreună”, a încheiat Pasqual.

Patru foști jucători ai Barcelonei joacă acum la Dinamo sub conducerea lui Pascual: Ali Zein, Cédric Sorhaindo, Eduardo Gurbindo și fiul său, Alex.