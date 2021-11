Răsturnare de situație în cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian! Gigi Becali: „Nu a murit din cauză la hiperbară”

Petrică Mîțu Stoian, îndrăgitul interpret de muzică populară, a decedat sâmbătă, 6 noiembrie, la Spitalul Județean de Urgență din Reșița, după ce ar fi suferit un șoc septic.

Doctorii care l-au tratat la spital au spus că artistul fi fost vaccinat anti-coronavirus, însă că a trecut prin boală și că urma o terapie de recuperare post-COVID-19 la o clinică privată din Caraș-Severin.

Gigi Becali a vorbit despre stingerea din viață a cântărețului și a oferit detalii surprinzătoare. Patronul celor de la FCSB a dezvăluit că Mîțu Stoian nu ar fi murit din cauza din cauza terapiei cu oxigen din camera hiperbară, ci altele au fost cauzele decesului acestuia.

Totuși, omul de afaceri de 63 de ani nu a dorit să ofere mai multe informații, deoarece ar putea implica și alte persoane.

”Mîţu Stoian nu a murit de hiperbară, ci de altceva. Nu pot spune mai multe, gata. Nu a murit din cauză că a intrat în camera hiperbară. Nu pot să vă zic mai multe, puteau să vă zică oamenii care mi-au spus şi mie. Dar nu are nicio legătură cu clinica. Nu are rost să discutăm. El nu a murit din cauză la hiperbară. Şi eu în clinica mea am cameră hiperbară. Le zic că nu mai ţin minte, că altfel aş implica şi alte persoane”, a declarat Becali, pentru romaniatv.net.

Ce a declarat Maria Tărchilă, sora lui Petrică Mîțu Stoian:

”Nu erau afectați plămânii. După autopsie, plămânii lui erau maro, nu roz, așa cum sunt ai oricărei persoane, chiar și după ce moare. Înseamnă că i s-au ars acolo, în cabina respectivă, la clinică”, a declarat sora artistului, pentru sursa citată.