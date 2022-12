Ioan Andone, dezamăgit de modul cum a plecat de la CFR: ”Dezamăgire a fost foarte mare!”

Ioan Andone a făcut în trecut performanță la CFR.

Antrenorul recunoaște că a fost dezamăgit de modul cum a fost îndepărtat de la echipă.

”Dezamăgire a fost foarte mare. Cred că din cauza asta (n.r. lui Iuliu Mureşan), că e momentul, că în campionat… Campionatul e campionat, cupele europene sunt cupe europene. Nu întâmplător i-a antrenat Trombetta cinci zile şi au câştigat la Roma. Hai, mă, ce vorbeşti, mă. Erau antrenaţi din timp. Pierdusem un meci cu Viitorul lui Hagi, 1-0, cu scandal.

Eu caut să îi înţeleg. Au făcut o prostie, că ei au pierdut, nu eu, că eu mi-am găsit iar altă echipă. Cât am vrut să antrenez, am antrenat. Când n-am mai vrut, am zis <<STOP>>. Eu am fost foarte clar.

Dacă vrei, şi acum îmi găsesc echipă, dar nu mai vreau. Nu mai am entuziasm. Atunci eram nebun. Uită-te câte echipe am avut în carieră şi de câte ori o iei de la capăt. În fotbal, an de an o iei de la capăt”, a declarat Andone, la SportCast cu Sile.