Ioan Andone o vede campioană pe FCSB! Care sunt argumentele fostului mare jucător

Tehnicianul susţine că dacă Ion Ţiriac ar prelua clubul Dinamo l-ar putea duce în Liga Campionilor.

Ioan Andone spune că FCSB va lua titlul, deoarece a avut mai multă constanţă

Antrenorul Ioan And one a declarat că echipa FCSB este campioană în acest an la fotbal pentru că a avut mai multă constanţă decât CFR Cluj, Rapid şi Universitatea Craiova.

„FCSB e campioană clar. Nu mai are cum să se încurce, e clar. Ce să se întâmple, să piardă toate meciurile? Nu cred. E anul lor, au avut mai multă constanţă decât CFR, Rapid şi Craiova. Iar Farul e acolo sus, iar eu o văd pe locul 2 la final. Parcă Gică Hagi şi-a revenit în play-off, pentru că până atunci Farul a fost foarte oscilantă în evoluţii. Şi bravo lui că s-a concentrat pe finalul campionatului”, a spus Andone.

El a fost prezent, duminică, la finala turneului de tenis Ţiriac Open, „Cu domnul Ion Ţiriac trebuie să ne mândrim că ştie să organizeze astfel de competiţii. Să se organizeze la fotbal aşa ceva? Numai dacă intră domnul Ţiriac în fotbal, atunci da.

Dacă vine la Dinamo depinde de dânsul şi de domnul (Mircea) Lucescu. Ştiu că a fost o discuţie atunci. Ar însemna foarte mult să vină (n.r. – la Dinamo). Păi să ne uităm ce a făcut aici. E un om care ştie management sportiv. El preia un club şi îl duce în Liga Campionilor fără probleme. Dar nu cred la vârsta dânsului că se mai aventurează în fotbal”, a precizat Ioan Andone.