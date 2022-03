Ioan Andone ridiculizează Dinamo: „Cine să vină? Să vină Dumnezeu?”. Ce a declarat tehnicianul despre echipa din Ștefan cel Mare

Situația de la Dinamo a stârnit tot mai multe reacții din partea lumii fotbalului românesc. Ioan Andone este unul dintre cei care a comentat ce se întâmplă la clubul bucureștean. Acesta consideră că Dinamo poate trece de baraj, dar situația generală de la club nu se va schimba.

Chiar dacă nu retrogradează direct, deoarece Gaz Metan și Clinceni ocupă ultimele 2 locuri, Dinamo va trebui să joace barajul de menținere în Liga 1.

Ioan Andone, nume important în istoria „câinilor”, nu vede o situație mai bună nici în următoarele sezoane. Ba mai mult, acesta consideră că Dinamo se va bate veșnic la ultimele locuri.

Ioan Andone: „Nu mai au nimic!”

Ioan Andone a comentat situația lui Dinamo la OrangeSport, spunând următoarele:

„E greu pentru Dinamo și în play-off. Au avut timp să se pregătească cum vrea Dusan Uhrin, să vedem ce va fi după pauza meciurilor naționale. Am văzut și ce se întâmplă în Liga 2. N-am văzut U Cluj, am văzut în schimb Hermannstadul, care are o echipă bună, dar tot Dinamo ar fi favorită pentru că are un lot mai bun.

Dacă se salvează, Dinamo nu va arăta schimbată față de ultimii trei ani. Nu îi văd un viitor, se vor lupta tot să nu retrogradeze. Cine să vină? Să vină Dumnezeu? Să vină Șerdean de la Alba Iulia cu 5 milioane de euro… nu e vreun viitor extraordinar.”, a declarat Ioan Andone.

Fostul tehnician al dinamoviștilor consideră că o mare parte a vinei, pentru nivelul slab de la Dinamo, o are conducerea:

„Cu un om de afaceri poți să faci treabă, cum s-a întâmplat la Rapid cu Victor Angelescu. La Dinamo nu prea a fost nici Ionuț Negoiță. Ionuț a fost un bun plătitor, nu au fost probleme mari cu el la Dinamo, dar după el a venit prăpădul.

Dinamo nu mai are nici academie bună, nu mai au nimic, întreabă-i pe unde se antrenează, pe unde se duc. Nici cu Negoiță nu mai era o academie bună. Și dacă se salvează de la retrogradare, Dinamo nu arată bine!”, a mai adăugat Ioan Andone.

Cu Ioan Andone pe bancă, Dinamo a cucerit Campionatul (03/04), Supercupa României (05/06) și Cupa României (02/03, 03/04, 04/05).

De asemenea, Ioan Andone are în palmares 2 Campionate (07/08, 11/12) și o Cupă a României (07/08) și cu CFR Cluj.