Ioan Ovidiu Sabău a anunțat obiectivul, după ce “U” Cluj-Napoca a ajuns pe locul 6: „Nu va fi ușor deloc”

“U” Cluj-Napoca a urcat pe locul 6 în Superligă, după ce a învins FCU 1948 Craiova cu 2-1, pe teren propriu.

„Am controlat prima repriză, dar a lipsit ultima pasă”, a recunoscut Ioan Ovidiu Sabău

La finele partidei, antrenorul gazdelor, Ioan Ovidiu Sabău, era mulțumit de rezultat, dar a recunoscut că ar fi preferat ca jucătorii pe care-i pregătește să fi marcat mai multe goluri.

„Este o victorie meritată, muncită. Vreau să-mi felicit jucătorii, am crezut foarte mult în noi. Am fost o echipă disciplinată, foarte scurtă, agresivă, n-am permis adversarului să verticalizeze, să aibă viteză de joc și să-și creeze ocazii de gol.

Am controlat prima repriză, am avut situații de a majora scorul. Dacă îi luăm individual pe cei de la FCU Craiova, vedem că au o echipă bună. Am reușit să plecăm de foarte multe ori pe contraatac, dar a lipsit ultima pasă, nu am luat deciziile cele mai potrivite”, a spus el.

„Nu va fi ușor deloc să ne calificăm”, spune Ioan Ovidiu Sabău, înaintea ultimului meci din Grupa B a Cupei României

Pentru echipa ardeleană urmează meciul din deplasare cu FC Botoșani din etapa a 3-a, ultima a Grupei B din Cupa României.

Formația antrenată de Sabău are 4p și se califică dacă nu pierde, dar dacă termină pe primul loc joacă în sferturi pe teren propriu.

„Trebuie să câștigăm și să ne calificăm mai departe în Cupa României. Îmi doresc foarte mult acest lucru și cred că și jucătorii vor să mai joace o finală de Cupă. Nu va fi ușor deloc să ne calificăm”, a mai precizat Sabău.

„Îmi doresc să luăm undeva la 7 puncte în ultimele partide din acest an de campionat. Am fi în grafic, am avea un moral bun, am avea o mini-vacanță frumoasă”, a încheiat fostul internațional.