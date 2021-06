Ioan Ovidiu Sabău, despre oferta venită de la un club de tradiție: „Multe discuții cu domnul primar”

În timp ce la București se oragnizează meciuri de la turneul final al Campionatului European 2020, în centrul țării se pune la cale cooptarea unui component de bază al ”Generației de Aur”.

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre ultima ofertă pe care a primit-o de la un club de tradiție din România. Acesta a dezvăluit că este în negocieri cu FC Brașov, dar și ce condiții le-a cerut oficialilor brașoveni că trebuie să le îndeplinească pentru a prelua postul de manager, chiar și de antrenor al echipei.

De asemenea, „Moțul” a mai dat de înțeles că la Brașov se pune la cale formarea unei echipe puternice, lucru ce necesită timp.

”Am avut mai multe discuții cu domnul primar. Aștept să analizeze, am fost contactat dacă vreau să preiau ca manager și antrenor Brașovul. Urmează să vadă dacă e cea mai bună decizie pentru ei, dacă sunt persoana potrivită.

Am spus și în ce condiții vin. Ca în orice negociere, se discută. Am cerut să rezolve anumite chestiuni vitale pentru viitorul echipei, chestiuni legate de infrastructură, vorbim de construcția unui club puternic, de la zero. Nu cred, ca e posibil acum anul acesta”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, conform Digi Sport.