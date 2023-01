Ioan Ovidiu Sabău, dezamăgit de ceea ce a găsit la “U” Cluj: „E posibil să se încheie cariera mea de antrenor”

Fostul internaţional Ioan Ovidiu Sabău a fost prezentat oficial ca director tehnic al echipei de fotbal “U” Cluj-Napoca pe 3 ianuarie.

„În primă fază am refuzat să antrenez ‘U’ Cluj-Napoca”, recunoaște Ioan Ovidiu Sabău

În aceeași zi el a condus primul antrenament, iar la nici 24 de ore echipa a plecat în cantonament în Antalya. Sabău va debuta într-un meci oficial pe banca echipei ardelene pe 20 ianuarie, când “U” Cluj-Napoca primește replica lui FC Voluntari, de la ora 17:00, în primul meci al Etapei a 22-a din Superligă.

„Mi s-a făcut o propunere care m-a surprins. M-a sunat domnul președinte Radu Constantea și mi-a propus să preiau Universitatea. Mă gândeam că se uită după alte variante.

În primă fază am refuzat, iar la următoarea discuție am cerut timp de gândire. În această perioadă au aflat și suporterii că există interes din partea clubului pentru mine și au fost foarte multe mesaje pozitive, de încurajare.

Un suporter mi-a transmis că greșesc dacă refuz să preiau echipa, așa că am spus că voi accepta pentru fanii care sunt de 40-45 de ani alături de U, iar el m-a corectat, spunându-mi că susține echipa de 50-55 de ani.

Primind toate aceste mesaje am acceptat să merg la o discuție și să preiau echipa. Nu veneam pentru că încă aveam în minte acea amintire de când am ratat obiectivul (n.r. – promovarea în primul eșalon). Nu știam reacția oamenilor, dacă a trecut supărarea după 2-3 ani.

N-aveam curaj să mă întorc, să mă bag în ceva ce nu știam. Contează foarte mult relația cu suporterii, să fii acceptat, să fii susținut, la fel și echipa”, a declarat Sabău pentru gsp.ro.

„Sarcina mea ar fi să-i motivez pe jucători”, recunoaște Ioan Ovidiu Sabău

Tehnicianul este conștient de responsabilitate care apasă pe umerii lui. „Am multă energie, dorință și capacitate, am acumulat experiență stând deoparte. Acum pot să salvez această echipa. E foarte greu să înțelegi ce mi-am asumat venind la această echipă. Mă macină un sentiment și sunt legat de club.

Am găsit ce se vede, o echipă care e pe penultimul loc. E o perioadă în care trebuie să identific problemele și să găsesc sistemul de joc potrivit pentru că în momentul de față trebuie să mă adaptez. Foarte multe achiziții nu putem face. Nici n-am multe variante, soluții. Cele valoroase costă foarte mulți bani și nu avem un buget extraordinar.

Încercăm să aducem 2-3 jucători, dar nu mai mulți. Sarcina mea ar fi să-i motivez, să-i pregătesc foarte bine, să le dau încredere și să creăm un grup unit, o familie. Trebuie să înțeleagă că și pe umerii mei, dar și pe umerii lor se află o mare responsabilitate”, a mai spus el.

„Stăm mult mai slab decât acum 7-8 ani”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, referindu-se la fotbalul românesc

Sabău s-a referit și la situația actuală din fotbalul românesc, comparativ cu perioada în care el antrena. „Nu s-a schimbat nimic în bine, mai ales din punct de vedere financiar. Stăm mult mai slab. Acum 7-8 ani, erau alți bani în fotbal și un campionat mult mai puternic. Erau 7-8 echipe care se luptau la titlu. Erau salarii de 400-500 de mii de euro, jucători bine plătiți.

Investim prea puțin pentru ce pretenții avem. Prea puțin ca să credem. Plus faptul că prea puține echipe au o infrastructură foarte bună, mă refer la o bază sportivă. În afară de câteva cluburi, foarte puține au o bază sportivă proprie, condiții la centrul de copii și juniori.

Foarte puține echipe se concentrează pe formarea de tineri în propria pepinieră. Să-i formeze, să-i crească, să facă selecție, să fie promovați la prima echipă. În condițiile noastre suntem mult mai bine decât investim. Eu zic că suntem acolo unde merităm.

Nu iau în calcul un eșec. Pentru mine este posibil să se încheie cariera de antrenor. Mi-ar fi foarte greu să apese pe umerii mei o retrogradare cu Universitatea Cluj. Mi-ar fi foarte greu să accept. Am intrat și îmi asum.

Îmi doresc enorm de mult să reușesc, dar peste un eșec mi-ar fi foarte greu să trec. Asta e realitatea. Poate că la alt nivel, copii și juniori, dar la seniori n-aș mai avea motivația. Le-am spus și jucătorilor că am mare încredere, la cum arătăm și cum ne pregătim, că ne putem salva fără probleme.

De la 2023 îmi doresc să salvez Universitatea de la retrogradare, să fiu sănătos eu și familia mea. Sportiv vorbind, pentru mine nu există altceva mai bun decât să-mi salvez propria echipă. M-am întors, am antrenat la C, la B și acum am satisfacția de a antrena echipa la prima ligă”, a încheiat el.