Ioan Ovidiu Sabău s-a descătușat după victoria cu Farul: „În sfârșit, pot să mă bucur și eu câteva ore”

Echipa “U” Cluj-Napoca s-a impus pe teren propriu, cu 1-0, în fața campioanei Farul, în etapa a 29-a din Superligă

„În sfârșit, pot să mă bucur și eu câteva ore”, a recunoscut Ioan Ovidiu Sabău

Golul a fost marcat în minutul 34, de către Dan Nistor, după o gafă monumentală a lui Larie. În urma acestui rezultat, formația antrenată Ioan Ovidiu Sabău a acumulat 38 de puncte și a urcat pe locul 6. Farul se află o poziție mai sus, cu 41 de puncte.

Tehnicianul gazdelor s-a descătușat după ultimul fluier al arbitrului. „Era un meci foarte important. În sfârșit pot să mă bucur și eu câteva ore.

Îi felicit pe jucători, dar și publicul, care ne-a ajutat foarte mult. Merită toate aprecierea și respectul meu. Ne bucurăm, dar trebuie să avem continuitate.

Văd echipa foarte bine din punct de vedere mental. Când am arătat rău, am spus. Acum echipa are încredere. Are acel spirit de care ai nevoie pentru o victorie. Noi putem să spunem că fotbaliștii importanți joacă aproape de nivelul lor.

Pe Farul o văd calificată în play-off. Este o echipă cu experiență. La noi există o primă pentru o calificare în play-off. Vreți să vă spun și sumele? Nu le spuneam, oricum. Sunt niște bonusuri speciale”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la finalul meciului.