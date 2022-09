Ion Crăciunescu nu-și revine după retrogradarea în Liga Națiunilor: „Suntem vai de capul nostru! Îmi vine să sparg televizorul”

Naționala de fotbal a României a retrogradat în a treia serie valorică a Ligii Națiunilor, iar fostul arbitru Ion Crăciunescu este un munte de nervi.

„Îmi vine să sparg televizorul”, recunoaște Ion Crăciunescu

Jucătorii pregătiți de Edward Iordănescu au învins Bosnia-Herțegovina cu 4-1, dar au retrogradat în al treilea eșalon valoric al competiției, după ce Finlanda s-a impus cu 2-0 în Muntenegru.

„Eu nu am niciun fel de treabă, nu sunt legat sau nu am vreo legătură cu Federația. Nu am nimic cu ei. Dar, pe mine, ca român, mă doare sufletul, îmi vine să sparg televizorul când văd că noi nu reușim să răzbatem într-o grupă ca asta.

Când a fost tragerea la sorți, am zis: ‘Ne-a pus Dumnezeu mâna-n cap’. Păi, Ungaria, care este o țară cu o suprafață pe jumătate din cât avem noi, cu o grupă cu Germania, Anglia și Italia, s-a bătut pentru primul loc până la ultimul meci.

Ei să spună că ’domnule, suntem wow’”, a spus Crăciunescu, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

„Noi trebuie să spunem că suntem vai de capul nostru. Pe drumul pe care suntem, pentru că unii ne-au dat cinci goluri în două meciuri, cazul Muntenegru, care nu e nici Spania, Franța sau nu știu ce echipă.

Au venit ăștia cu rezervele sau cu rezervele rezervelor și dacă am dat patru goluri am zis ‘vai, ce atitudine bună. Suntem pe drumul bun’.

Păi, dacă eram pe drumul bun trebuia să ne calificăm sau să nu ieșim pe ultimul loc”, a mai spus fostul arbitru.