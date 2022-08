Ionel Dănciulescu a vorbit despre o posibilă revenire la Dinamo: ”Eu sunt genul de persoană care este loială!”

Dinamo se pregătește pentru noul sezon din Liga 2, care va debuta duminică. Echipa și-a prezentat joi noul sponsor. Ionel Dănnciulescu a vorbit despre o potențială revenire la echipa din Liga 2. În acest moment, el lucrează pentru CS Dinamo.

”Discuții au fost, dar nu o ofertă concretă. Mai este o problemă în momentul de față fiindcă eu sunt angajat la CS Dinamo. Eu sunt genul de perosoană care este loială, mai ales că oamenii de acolo m-au tratat cu respect”, a spus Ionel Dănciulescu la Liga Digisport.

Reacția lui Dănciulescu după ce s-a spus că este dorit la Dinamo: ”E complicat, eu nu știu care e proiectul lor!”

”Eu sunt la treabă, la CS Dinamo, am fost și dimineață la birou, am avut o ședință. Acum trei săptămâni a fost o discuție, am vorbit și cu Ovidiu, dar nimic concret.

Nicio finalitate până acum, pentru că lucrurile erau incerte. E un lucru pozitiv că a venit și administratorul special, a fost instalat și un antrenor, o mutare foarte bună aducerea lui Ovidiu Burcă, am mare încredere în el.

N-ar trebui să facă ceva anume, vom avea o discuție. Eu am contract la CS Dinamo, oamenii s-au comportat foarte frumos cu mine, mă apreciază, mă respectă și eu nu le întorc spatele oamenilor care m-au tratat astfel. E complicat, eu nu știu care e proiectul lor, pe ce se bazează”, a transmis Ionel Dănciulescu.