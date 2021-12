Ionel Dănciulescu, aliatul lui Deian Sorescu în conflictul cu fanii: „Nu sunt gesturi normale”

Ionel Dănciulescu a vorbit despre reacția fanilor la adresa lui Deian Sorescu de la finalul meciului pierdut de Dinamo cu CS Mioveni, scor 1-2.

Jucătorul de 24 de ani a fost dezbrăcat de tricoul de joc de către suporteri, care l-au aruncat pe teren, fiind nemulțumiți de prestația jenantă a favoriților.

Dănciulescu nu s-a sfiit să-l apere pe Deian Sorescu, dar declară faptul că înțelege și frustrarea fanilor, cauzată de situția complicată din clasament a echipei.

”Avem speranțe că multe lucruri se vor remedia după pauza de iarnă. Nu rezolvăm nimic dacă schimbăm 15-20 de jucători, e adevărat că unii nu au dat satisfacție, trebuie găsit un echilibru între lotul actual și cei care vor mai veni.

Le înțeleg fanilor supărarea, frustrarea și nemulțumirea. Dar nu sunt de acord cu gestul fanilor, deși au dreptate. Cred că dialogul este cea mai bună soluție. Îi susțin în totalitate pe jucători, dar trebuie să înțeleagă că trebuie să dea mai mult pentru echipă. Nu se simte nimeni confortabil în situația lui Deian Sorescu, dar nu sunt gesturi normale.

Și eu am avut probleme cu fanii dinamoviști, mi-am asumat erorile, unde am greșit, eram tânăr… Am reușit să trec peste, dar un jucător cum e Deian Sorescu poate să crească doar cu ajutorul fanilor.

Eu voi fi optimist și voi fi alături de Dinamo, indiferent de situație, toată viața mea. Chiar dacă sunt la echipă sau nu sunt. Nu pot să judec pe nimeni. Dinamo e viața mea și nu mă pot da la o parte orice s-ar întâmpla”, a declarat Dănciulescu, în cadrul unui eveniment organizat de unul dintre partenerii lui Dinamo.