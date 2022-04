Ionuț Badea a recunoscut secretul victoriei Rapidului: „Știu să gestioneze momentele cheie în favoarea lor”

Antrenorul roș-albilor a tras concluziile după ce UTA a pierdut primul meci pe teren propriu dintre ultimele 7 jucate în Liga 1.

Au fost cinci victorii și un egal pentru arădeni în această perioadă, până la eșecul în fața giuleștenilor. Trei dintre victorii au fost obținute însă în fața codașelor Gaz metan și Clinceni care fac figurație în play-out.

„Evident că nu este ceea ce am fi așteptat. Am intrat foarte rapid cu 0-1 în repriza a doua și lucrurile au început să se schimbe. Nu am mai luat deciziile corecte. Adversarul ne-a mai surprins o dată pe contraatac. Sperăm ca următoarele meciuri să fie mai biune, cel puțin la nivel de concentrare. Am avut situații clare, pe care nu le-am fructificat.

Rapid a reușit să închidă acele culoare pe care ni le doream și să lovească pe contraatac. Rapid are jucători cu multă experiență, care știu să gestioneze momentele cheie în favoarea lor”, a fost prima reacție a lui Ionuț Badea, după ultimul fluier de la Arad.

UTA are motive să se teamă că ar putea avea emoții pe final de sezon. Are 7 puncte peste Mioveni, echipa aflată pe primul loc de baraj, dar care însă nu a jucat împotriva celor două echipel care practic nu contează în campionat.

„Dacă Miculescu ar fi marcat, ar fi fost altă partidă. Toată echipa a avut cifre, dar nu am marcat. Defensiv s-a pierdut din organizarea tactică pentru că am riscat mai mult. Sunt chestiuni pe care le-am văzut acum. Avionul nostru, astăzi, s-a prăbușit. Sperăm să îl reclădim cât mai repede.

Trebuie să ne gândim exact cum să construim mai departe acest grup. Diferența este foarte mică, oricând poți ajunge la locurile de baraj sau pe locurile din partea de sus a clasamentului”, a mai precizat antrenorul de 46 de ani.