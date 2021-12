Ionuț Chirilă, în război total cu conducerea Clinceniului: „Va fi suspendat! Se comportă mizerabil”

Adrian Budeanu, primarul din Clinceni, a ieșit la atac după ultimele evenimente petrecute în cadrul ultimei clasate din Liga 1!

Edilul ilfovenilor a pus tunurile pe Ionuț Chirilă, care refuză să plece de la echipă, deși conducerea i-a transmis clar că nu mai este dorit în continuare. Budeanu a dezvăluit care a fost singurul motiv pentru care tehnicianul în vârstă de 55 de ani a fost adus pe banca Academicii, dar și că acesta va fi suspendat dacă nu revine asupra deciziei sale.

„Ionuţ Chirilă a fost adus la Clinceni pe o promisiune, că va susţine echipa de fotbal cu 700.000 de euro. El a fost angajat pe o înţelegere amiabilă. Clubul i-a propus rezilierea contractului cu plata salariilor pe lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie şi dânsul insistă neapărat pe respectarea contractului şi să primească diferenţa de bani până la 160.000 de euro. Clubul nu are niciun fel de bani, este în situaţia de a intra în faliment. În zilele precedente, clubul a găsit o sursă de finanţare, un nou investitor, care vrea, normal, să-şi pună noua echipă de conducere tehnică.

Domnul Ionuţ Chirilă nu ar fi fost niciodată angajat la Academica Clinceni dacă nu ar fi promis suma de 700.00 de euro. A venit cu o sponsorizare de 12.500 de lei pentru a plăti terenul închiriat la Astra Giurgiu. Noi jucam pe Dinamo, cu o sumă mult mai mică, 4.500 de lei. Acum cheltuim bani în plus pe închirierea terenului de la Giurgiu. Clubul nu îi va rezilia contractul, va numi un nou director tehnic, iar lui Ionuţ Chirilă îi va suspenda activitatea. Avem un regulament de ordine interioară pe care nu l-a respectat.

El a atacat în fiecare zi comunitatea locală. În deplasarea de la Cluj nu a mers cu autocarul, aşa cum a stabilit conducerea clubului, a plecat separat. Va rămâne la dispoziţia clubului, va veni la antrenament timp de opt ore. Va fi suspendat pe motive de disciplină. Ionuţ Chirilă se comportă mizerabil (n.r. – pentur că nu acceptă rezilierea contractului). Există şi posibilitatea de a antrena echipa a doua a clubului, în Liga a III-a.

(n.r. – dacă noul invetitor este omul de afaceri Nicolae Sarcină) Nu. Nu-i pot spune numele pentru că nu am ajuns la înţelegerea finală. Adrian Ilie nu are niciun fel de implicare… (n.r. – despre posibilitatea ca Flavius Stoican să fie antrenor) Aşa gândim, dar momentan nu avem o decizie privind echipa tehnică. Noi participăm la acesta proiect cu baza sportivă, pe care o întreţinem. În condiţiile în care Academica Clinceni nu rezolvă partea financiară, vom merge în faliment. Nu are resurse pentru a-şi continua activitatea la Liga a II-a”, a declarat Budeanu, la ProX.