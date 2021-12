Ionuț Chirilă, o nouă reacție după ce Ion Crăciunescu a spus că „e rupt de realitate”! Replica tehnicianului

Actualul antrenor al celor de la Academica Clinceni se află în conflict deschis cu oamenii din fotbalul românesc, după ce aceștia au ținut să „taxeze” discursurile inedite ale tehnicianului de la finalul partidelor!

Ionuț Chirilă este ultimul cu echipa sa în Liga 1, iar ilfovenii se tem chiar că nu vor reuși să ducă la bun sfârșit actuala stagiune din cauza problemelor financiare. Cu toate acestea, antrenorul în vârstă de 55 de ani continuă să caute sponsori pentru club și a rămas personal la Cluj pentru a avea câteva întâlniri în acest sens.

Discursurile lui Chirilă de la finalul jocurilor i-au făcut însă pe Cornel Dinu și Ion Crăciunescu să îl contrazică pe tehnician, cei doi mărturisind că impresiile acestuia nu reflectă în nicio măsură cele întâmplate. Astfel, după ce a dat de pământ cu „Procurorul”, „Profesorul” l-a luat la țintă acum și pe fostul mare arbitru român.

”Am văzut că aseară s-au făcut diferite ironii și cred că am fost mitraliat pentru declarațiile făcute în urma partidei cu CFR. Pe lângă faptul că avem un jurnalist care nu are cultură fotbalistică, aveam alte așteptări de la Crăciunescu pe care îl respect. Vreau să despărțim niște lucruri. Am spus aseară că noi am făcut o partidă bună, am fost egalii unei echipe cu 10 milioane de euro buget de salarii, am fost egali din punct de vedere al forței colective.

Am avut curaj să nu aruncăm mingea în tribună așteptând să treacă timpul, am construit atacuri poziționale timide în terenul CFR-ului. Am practicat un fotbal care a făcut propagandă spectacolului. Fanii nu vor să vadă o echipă mică ce așteaptă să treacă timpul. Ion Crăciunescu a spus la un moment dat că eu vorbesc ireal sau sunt de pe altă planetă. Ar trebui să vorbească și despre condițiile în care lucrez la Clinceni, o echipă care a pierdut zece jucători față de anul trecut când era în play-off, fără să am posibilitatea să fac măcar un transfer.

Ion Crăciunescu, cel care are o cultură fotbalistică și este un formator de opinie, dacă este corect, trebuie să spună: ’Să îl judecăm pe Ionuț Chirilă când o avea și el două vârfuri de atac, când o avea un portar, când își ia și el niște jucători. Atunci să îl judecăm că nu marchează’. A fost un discurs al unei echipe care are 105 mii de euro buget de salarii, împotriva unei echipe care are 10 milioane de euro.

Ieri am pierdut meciul pe valoarea individuală a lui Costache, pe care CFR l-a cumpărat cu 800 de mii de euro de la Dinamo, cât nu poate vinde Clinceniul nici dacă ar vinde toată comuna cu stadion cu tot. Ironiile astea nu își au rostul.

Echipa asta are nevoie de 6 luni de zile să ajungă la un anumit nivel de joc. Am două luni de zile și sunt atacat din toate părțile de niște oameni formatori de opinie. Dacă vrem să judecăm din punct de vedere tehnic, Academica Clinceni, ultima echipă din campionat, a jucat de la egal la egal cu Steaua, cu Botoșani, Rapid și Gaz Metan Mediaș. A practicat un fotbal frumos în astea două luni.

A fost un management total greșit și s-a ajuns în situația asta. Jucătorii sunt neplătiți. Eu am făcut niște eforturi, le-am oferit niște prime. Mi-au zis că nu au primit prime nici când erau în play-off. Am obținut niște sponsorizări prin care am putut juca pe terenul Astrei. I-am ajutat cu niște bani pentru terenul ăsta, dar nu sunt nici proprietarul echipei, nici sponsor principal. E greu de spus dacă echipa va termina sezonul.

Toată echipa a depus memorii. Noi nu avem teren de antrenament, nu avem un cabinet medical.

De ce trebuia să fiu cu echipa? Să dorm cu jucătorii? Încerc să fac niște lucruri. Am avut niște discuții, nu e nimic concretizat, dar voi spune dacă voi reuși ceva să salvez echipa. Eu nu mă văd cu conducătorii, ma văd doar cu jucătorii. Nu există nicio clauză de reziliere. Un antrenor care cere clauză de reziliere vrea doar să obțină niște bani nemunciți. E vorba de un respect. Fac niște eforturi considerabile ca acești băieți să continue activitatea. Când echipa de pe ultimul loc vine fără 8 titulari, nu cred că trebuie să fim răstigniți în halul ăsta.

Am jucat așa cum am putut, dar important este că ne-am respectat blazonul și am ieșit de pe teren cu demnitate”, a declarat Ionuț Chirilă, potrivit Digi Sport.

Ion Crăciunescu: „Parcă e din altă lume, pe cuvânt!”

”Da, nu știu, discursul lui, așa, parcă pare din altă lume. Pe cuvânt! E rupt de realitate. Dom’ne, suntem echilibrați. Frate, suntem echilibrați? Tu spui că sunt echilibrați, ce echilibru? Că au avut posesie mai multă decât CFR. Dar ce posesie? Cu pasul înapoi și pasul lateral. Cu d.astea nu câștigi nimic”, a spus Ion Crăciunescu, la Digi Sport.