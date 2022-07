Ionuț Nedelcearu rămâne în Serie B, dar schimbă echipa: „Am luat cea mai bună decizie”

Internaționalul român Ionuț Nedelcearu va juca și sezonul următor în Serie B. El a semnat un contract pe 3 ani cu nou-promovată Palermo.

Ionuț Nedelcearu crede că a luat cea mai bună decizie semnând cu Palermo

În ediția trecută de campionat, Ionuț Nedelcearu a jucat la Crotone. Echipa a retrogradat în Serie C, dar fundașul central a acceptat oferta primită de la palermo, astfel că rămâne în Serie B.

Nedelcearu a fost ofertat în pauza competițională de FCSB, dar a dorit să continue în Italia. „Am fost onorat că am fost dorit de multe cluburi și le mulțumesc tuturor pentru interes, dar cred că am luat cea mai bună decizie.

Sunt pregătit 100% pentru noul sezon, abia aștept să mă integrez rapid și să bucur împreună cu noii coechipieri suporterii extraordinari din Sicilia.

Sunt foarte fericit că am semnat cu Palermo. Am multe de demonstrat în fotbalul italian iar proiectul pe care l-am descoperit aici cred că e cea mai bună șansă. Trebuie să readucem Palermo în prim-planul fotbalului din Italia, unde îi este locul.

Cunosc deja acest campionat și îmi va fi mult mai ușor în noul sezon”, a declarat Ionuț Nedelcearu, conform playsport.ro.

Ionuț Nedelcearu a fost ofertat de FCSB, dar a dorit să rămână în Italia

Ionuț Nedelcearu a ajuns în Italia în vara lui 2021, când a fost transferat de Crotone de la AEK Atena pentru 1,25 milioane de euro. A jucat 36 de meciuri pentru gruparea italiană, marcând de 2 ori.

Crotone a retrogradat direct, alături de Alessandria și Pordenone, după ce s-a clasat pe locul 19, cu 26 de puncte după 38 de etape.

La scurt timp după încheierea sezonului competițional, Nedelcearu a fost ofertat de FCSB. „Aveam o idee, că nu e corect să aduci străini să concureze pentru postul de titular. Dar nu am găsit un fundaș central român.

L-am ofertat pe Nedelcearu, dar a zis că mai are niște discuții în afară. Nu puteam să îl așteptăm, chiar dacă mie îmi place foarte mult de el. Nu puteam să îl așteptăm, pentru că debutul sezonului e important”, a declarat managerul general al grupării, Mihai Stoica.

Ionuț Nedelcearu a jucat 21 de meciuri la naționala de seniori a României

De-a lungul carierei, Nedelcearu a mai jucat la Dinamo II (2013/2014), Dinamo (2013/2018) și echipa rusă Ufa (2018-2020). De asemenea, fundașul român a jucat 2 meciuri la naționala U17 a României, 4 la U18, 18 la U21 (pentru care a marcat un gol) și 21 la cea de seniori (având și două reușite).

La Palermo, fundașul român va fi coleg cu Mirko Pigliacelli, adus de la Universitatea Craiova, care a fost prezentat oficial ieri. Echipa italiană s-a clasat pe locul 3 în ediția trecută de campionat din Serie C și a jucat barajul pentru promovare. A trecut de Trestina cu scorul general de 3-2, de Virtus Entella cu 4-3, de Feralpisalo cu 4-0, iar în meciul decisiv pentur un loc în Serie B a învins Padova cu 1-0 atât pe teren propriu, cât și în deplasare.