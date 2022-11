Ionuț Nedelcearu visează frumos: Valoare avem, cu siguranță putem ajunge la turneul final

Fotbalistul Ionuţ Nedelcearu a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că jucătorii din prima reprezentativă au valoare şi pot obţine calificarea la un turneu final, el precizând că naţionala trebuie să treacă peste ce a fost.

“Mă simt mult mai bine acum faţă de cum eram când am început să joc la echipa naţională. (…) Totul este în zadar dacă nu reuşim să ajungem cu echipa naţională la un turneu final, iar ăsta este obiectivul nostru numărul 1 în martie. Trebuie să fim conştienţi că doar forţa grupului primează, să continuăm cum am terminat meciul cu Bosnia, ca să avem încredere în noi că pe viitor chiar putem ajunge la turneul final. Pentru că valoare avem, cu siguranţă putem ajunge. Trebuie să privim lucrurile pozitive, să lăsăm deoparte ce s-a întâmplat, regretul este neprofesionist, trebuie să privim optimişti spre viitor, să mulţumim că am avut parte de o tragere bună pentru noi, din care putem chiar să obţinem primul loc. Nu mai avem timp de pierdut, nu mai avem nicio scuză. Trebuie să mergem încrezători”, a spus Nedelcearu.

Partida amicală România – Slovenia se va disputa joi, de la ora 18.30, pe Cluj Arena.