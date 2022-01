Ionuţ Panţîru, încrezător după ce a fost greu încercat: ,,N-am pierdut niciodată crezând în Dumnezeu”

Ionuţ Panţîu, fundaşul stânga al celor de la FCSB, nu trece prin cea mai prolifică perioadă a carierei sale. Acesta nu a mai evoluat din sezonul trecut la ,,roş-albaştri”, fiind accidentat.

Ţinut departe de teren, Ionuţ Panţîru nu şi-a pierdut niciodată speranţa. Deşi s-a vorbit chiar despre o retragere din fotbal, jucătorul de 25 de ani nu se gândeşte la aşa ceva, ci aşteaptă să revină mult mai puetrnic pe gazon.

,,N-am pierdut niciodată crezând în Dumnezeu. Este adevărat că uneori nu am înțeles greutățile nemeritate prin care a trebuit să trec, dar totodată mi s-a dovedit că orice problemă are o rezolvare, că orice încercare își are rostul ei, că după orice sfârșit urmează un alt început, că după orice durere urmează o mângâiere, că după orice pierdere de sine urmează o regăsire, că după orice eșec urmează o reușită.”, a scris Ionuţ Panţîru pe platformele de socializare.

Pe data de 21 aprilie 2021, Ionuş Panţîru suferea o ruptură a ligamentelor genunchiului, într-un meci cu Sepsi, după ce s-a ciocnit cu colegul Adrian Şut. Acum, fotbalistul ar putea fi apt din peste două luni de zile, scrie Digisport.

400.000 de euro este cota de transfer a lui Ionuț Panțîru, potrivit site-ului Transfermarkt.com. Jucătorul a ajuns la FCSB în vara anului 2019 de la Poli Iași. 27 de meciuri, un gol și două pase decisive reprezintă bilanțul apărătorului stânga în sezonul precedent pentru echipa lui Gigi Becali.