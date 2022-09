Iordănescu, apărat de un patron din Liga 1: ”Nu trebuie să dăm în el!”

Edi Iodănescu a fost pus la zid după retrogradarea României. Totuși, patronul de la FC U Craiova 1948 a sărit în apărarea selecționerului.

”Nu trebuie să dăm în el!”

”Eu nu prea am înțeles acel regulament legat de retrogradare. E o situație bizară pentru mine, încă n-am înțeles cum funcționează noua regulă. Eu am remarcat că am jucat un meci foarte bun în Finlanda, puteam să câștigăm cu puțină șansă și că am făcut un meci bun, uneori spre foarte bun, cu Bosnia.

Am înțeles după că ei au avut foarte mulți jucători lipsă, dar să nu credeți că ceilalți jucători de la Bosnia nu și-a dorit să câștige. Uitați-vă cum a reacționat antrenorul Bosniei, și-a dorit foarte mult să nu piardă.

În ultimele două meciuri, naționala României a căpătat calificativul satisfăcător. Nu trebuie să dăm în Iordănescu pentru că el vine într-un moment foarte greu și nimeni nu putea să facă mai mult. E ușor să spui să-l bage pe ăla sau pe celălalt.

S-a văzut ceva bun în aceste două jocuri. Din cauza conjuncturii, de aici nu se poate mai rău. De aici trebuie să creștem. Această așa-zisă retrogradare se compensează dacă vom avea evoluții bune în următoarea campanie”, a spus Adrian Mititelu, la Pro Arena.