Irina Begu luptă pentru un loc în finală la Ţiriac Foundation Trophy! Azi se dă trofeul la dublu

Jucătoarea română de tenis Irina Camelia Begu (41 WTA, cs 2) s-a calificat în semifinalele turneului Ţiriac Foundation Trophy (WTA 125).

Irina Begu joacă pentru uin loc în finală cu italianca Sara Errani

Ea a învins-o cu 6-1, 6-1 pe Katerina Baindl, fostă Kozlova (Ucraina, 134 WTA). Meciul a durat 86 de minute, iar românca și-a cedat serviciul în fiecare set, la 4-0, respectiv, la 0-1.

„Mulțumesc publicului că m-a susținut și astăzi și îi aștept și mâine pe fani în număr cât mai mare pentru a fi alături de mine. Este fantastic să joc din nou la București și mă simt foarte bine aici”, a declarat Irina Begu la final.

În penultimul act, Irina Camelia o va înfrunta pe italianca Sara Errani (115 WTA), care s-a impus în faţa jucătoarei spaniole de origine slovacă Rebeka Masarova (199 WTA, venită din calificări), cu 6-3, 1-6, 6-4.

Errani are 3-1 în meciurile directe cu Begu, dar românca a câştigat ultimul duel, în 2020, în primul tur la Roma, cu 6-1, 6-3. Italianca are în palmares, printre altele, cinci titluri de Mare Șlem la dublu (în 2012 la Roland Garros și US Open, 2013 și 2017 la Australian Open și în 2014 la Wimbledon).

Reka Luca Jani va juca sâmbătă două meciuri la Ţiriac Foundation Trophy

Sportiva ungară Reka Luca Jani (114 WTA) a devenit prima semifinalistă a turneului, după ce s-a impus în fața conaționalei ei Panna Udvardy (76 WTA, cs 6).

Partida a durat două ore și jumătate, iar Kani s-a impus după ce pierduse primul set cu 0-6. În partea a doua a confruntării a fost condusă cu 2-45, dar a câștigat patru game-uri la rând, pentru ca în decisiv să se distanțeze la 5-2.

La acest scor a ratat două mingi de meci pe propriul serviciu (a condus cu 40-15) și alte trei la 5-4 (a avut 40-0). Și-a adjudecat punctul care a dus-o în finală la 6-5, obținând prima victorie în meciurile directe cu Udvardy.

Cele doujă au fost adversare și în august, la Iași, când Panna s-a impus, în optimi, cu 6-0, 7-6 (6).

Adversara din semifinale a sportivei din Ungarioa este belgianca Maryna Zanevska (100 WTA), care a eliminat-o pe a cincea favorită a competișiei, egipteanca Mayar Sherif (74 WTA), cu 6-1, 6-4.

Primul meci al zilei de sâmbătă la Ţiriac Foundation Trophy este semifinala dintre Jani și Zanevska, de la ora 12:00, urmat de partida dintre Errani și Begu. Finala de dublu, în care principalele favorite, Aliona Bolsova și Andrea Gamiz (Spania, Venezuela) le au adversare pe Udvardy și Jani nu începe mai devreme de ora 16:00.

Rezultatele de vineri:

Simplu, sferturi de finală:

Reka Luca Jani (Ungaria, 114 WTA) – Panna Udvardy (Ungaria, 76 WTA, cs 6) 0-6, 6-4, 7-5

Maryna Zanevska (Belgia, 100 WTA) – Mayar Sherif (Egipt, 74, cs 5 WTA) 6-1, 6-4

Sara Errani (Italia, 115 WTA) – Rebeka Masarova (Spania, 199 WTA, venită din calificări) 6-3, 1-6, 6-4

Katerina Baindl (Ucraina, 134 WTA) – Irina Begu (41 WTA, cs 2) 1-6, 1-6

Dublu, semifinale:

Aliona Bolsova, Andrea Gamiz (Spania, Venezuela; cs 1) – Paula Kania-Chodun, Renata Voracova (Polonia, Cehia) 5-7, 6-4, 10-4

Anastasia Detiuc, Miriam Kolodziejova (Cehia) – Reka Luca Jani, Panna Udvardy (Ungaria) 1-6, 2-6

Programul de sâmbătă: