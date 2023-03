Ironii la adresa patronilor din Superligă: „Sunt năpădit de oferte! Nu mai am loc de ele”

Florin Motroc, fostul fotbalist al celor de la FC Argeș, Rapid Ceahlăul, susține că nu a primit nicio ofetă de a antrena în țară, deși nu are vreun angajament.

„Sunt năpădit de oferte! Nu mai am loc de oferte!”, spune, ironic, Florin Motroc

În ultimii 12 ani, Florin Motroc a antrenat numai echipe din zona Golfului Arabiei. Are în palmares patru titluri de campion, dar până în prezent nu a fost ofertat de nicio grupare din România.

„Am venit acasă! Sunt năpădit de oferte! Nu mai am loc de oferte! Deocamdată vă spun sincer că aștept, cine știe ce poate apărea. Momentan mă bucur de familie și de copii.

Băiatul începe meciurile în Liga a 3-a și se anunță o parte de sezon drăguță cu el la Popești Leordeni pentru că vor intra probabil în play-off și va fi un retur interesant. De aceea spun că Dumnezeu a făcut să mă întorc acasă pentru a mă bucura de familie.

Am fost la Rapid – Hermannstadt și apreciez că Rapid încă ține la foștii jucători. O mare parte dintre foștii jucători am primit invitați la acest meci.

Ca să fac o paranteză, la Pitești am plătit abonament la Tribuna 1, sus la lojă, la VIP de fapt, unde a vrut să intre și Dică. Nici eu nu am fost lăsat și astfel mi-am plătit abonamentul pe 1 an de zile.

Nu sunt nici de 10 zile acasă, însă am avut discuții cu echipe și am fost cât pe ce să revin în Arabia Saudită. mai mult ca sigur că mă voi întoarce în Golful Arabiei”, a spus Florin Motroc la Sport Total FM.