Istvan Kovacs, păcălit la derby: ,,Valentin Gheorghe sare în sus! E ruşinos”

Dinamo a fost ,,mitraliată” în derby-ul cu FCSB. Partida de pe Naţional Arena s-a terminat cu scorul de 6-0 pentru ,,roş-albaştri”.

Deşi a realizat mai multe transferuri înainte de acest joc, Dinamo nu a putut face faţă tăvălugului de la FCSB. ,,Câinii” au jucat mai bine de o repriză în 10 oameni, după ce Steliano Filip a fost eliminat în urma unui fault la Valentin Gheorghe.

Ion Crăciunescu, fost ecuson FIFA, a vorbit despre eliminarea lui Steliano Filip din jocul de duminică seara. Acesta spune că mai degrabă a fost simulare din partea lui Valentin Gheorghe decât fault din partea lui Filip.

,,Eu nu pot să-mi explic această eliminare. Am căutat circumstanțe arbitrului și nu am găsit. Am găsit un jucător care sare în sus fără să fie atins, Valentin Gheorghe. Bate pe ambele picioare și sare. Din săritură sare în adversar, nu are nicio treabă cu Filip. Dacă e să dai ceva aici, există un singur verdict: galben pentru simulare.

Valentin Gheorghe sare în sus ca să-l păcălească pe arbitru. Nu s-a dus cu talpa sus, nu se produce contact. E rușinos! El nu are voie să se ducă spre un adversar dacă nu are mingea? Filip nu e ușă de biserică, dar în acest caz nu trebuia dat cartonaș roșu.”, a declarat Ion Crăciunescu, pentru Digisport.