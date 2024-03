Iubește Rapidul, dar nu va mai merge pe Giulești: „Sunt în bătaia puștii!”

Marius Șumudică este momentan liber de contract după despărțirea de turcii de la Gaziantep. Tehnicianul român a dezvăluit de ce nu va mai merge la meciurile de acasă ale Rapidului, echipa sa de suflet.

Mai exact, antrenorul român consideră că prezența sa pe Giulești va fi asimilată faptului că „vânează” postul lui Cristiano Bergodi, antrenorul echipei, și că nu dorește să creeze tensiuni.

„Sunt în bătaia puștii!”

„Eu sunt un tip direct, eu am văzut multe. Când nu ești în miezul problemei și vezi meciul de acasă. Eu am evitat să merg la meciul ăsta fiindcă știam. Începeau întrebările și am evitat să merg la meciul ăsta.

Dacă nu vorbesc cu presa, se supără, dacă vorbesc, se interpretează, scot numai ce vor ei din context. Sunt în bătaia puștii și atunci am evitat să vin la meci. Și am văzut multe lucruri la jocul ăsta, dar nu pot să vorbesc din respect.

(n.r. Te referi strict fotbalistic sau și din cauza atmosferei din tribune?) 50:50. Greșelile au fost împărțite. Îi și înțeleg pe deoparte, e unul dintre ei (n.r. Liviu Ungurean). În altă ordine de idei, echipa trebuia susținută.