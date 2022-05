Iulian Cristea, euforic după victoria cu FC Argeș: „Meciul viitor ne ajută să ne detașăm de Craiova și să câștigăm titlul”

FCSB a învins-o pe FC Argeș, cu 4-0, într-un meci disputat luni seară, pe Arena Națională, în epilogul etapei a șaptea a play-off-ului Ligii 1.

Iulian Cristea nu are preferințe în ceea ce privește stadionul gazdă pentru meciurile de pe teren propriu ale roș-albaștrilor. Național Arena nu va fi disponibilă în perioada următoare.

”Meciul viitor ne ajută să ne detașăm de Craiova și să câștigăm titlul. Și sezonul trecut cred că am dominat campionatul, dar am avut mai mulți puști. Tavi a intrat foarte și a dat goluri extraordinare, juniorii au intrat bine și ne-au adus un plus.

Îi aștept în număr foarte mare (n.r. pe suporteri) și mergem să jucăm unde vom fi primiți. E puțin dureros, pentru că ne simțim foarte bine pe Arena Națională. Mergem unde putem. Eu îmi doream aici să jucăm (n.r. pe Național Arena). Am jucat acolo, va fi un public extraordinar și sperăm să ieșim noi învingători (n.r. de meci cu Universitatea Craiova)”, a declarat Iulian Cristea, la finalul meciului cu FC Argeș.

FCSB ocupă locul 2, cu 49 de puncte, în timp ce FC Argeș e pe 6, cu 27 de puncte. Lider e CFR Cluj, cu 51 de puncte. Meciul CSU Craiova – FCSB este programat la 8 mai, de la ora 19.30.