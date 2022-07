Iulian Mihăescu se revoltă după numirea lui Ovidiu Burcă la Dinamo: „Nici măcar un telefon nu mi-a dat! Asta este România!”

Vlad Iacob, noul administrator special al lui Dinamo, l-a numit oficial antrenor la echipă pe Ovidiu Burcă. Tehnicianul a semnat cu „câinii” în cursul zilei de astăzi și are planuri mari.

Se pare că Iulian Mihăescu, antrenorul interimar al lui Dinamo, care a condus antrenamentul de azi al echipei alături de Ionel Augustin, este total surprins de numirea noului tehnician. Mihăescu este profund dezamăgit că nimeni din conducere nu l-a informat cu privire la decizia luată.

„Voi poate știți ce a spus Burcă prin conferință și ce planuri are, dar eu nu știu absolut nimic!”

„E bine că măcar voi mă mai sunați și pe mine, că în rest nu mă mai caută nimeni. Este incredibil. Eu am fost cu Augustin și am condus antrenamentul la Săfitca de la 10, jucătorii m-au întrebat vrute și nevrute, iar eu habar n-am avut ce să le spun. Voi poate știți ce a spus Burcă prin conferință și ce planuri are, dar eu nu știu absolut nimic.

Nu știu dacă vor să mă mai țină și pe mine în staff, nu vor să mă mai țină, mă mai duc la Plopeni cu echipa, nu știu absolut nimic.

Am auzit și eu că au făcut conferință la Săftica și l-au prezentat pe Burcă, dar cu mine nu a vorbit nimeni absolut nimic. Burcă nu și-a trimis nici măcar unul dintre secunzii săi la Săftica. Burcă nici măcar un telefon nu mi-a dat să mă întrebe de jucători.

Au fost la Săftica doar eu cu Augustin. Se pare că eu am fost bun doar în momente grele, dar asta este România. Domnii Zăvăelanu și Vlad nici măcar nu mi-au dat un telefon să se intereseze dacă mai trăiesc pe la Săftica”, a declarat Iulian Mihăescu, pentru Pro Sport.

Astfel, „câinii” vor fi îndrumați de Ovidiu Burcă în primul lor sezon din istorie în Liga 2, iar promovarea în primul eșalon este dorită de întreaga suflare dinamovistă.