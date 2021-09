Iuliu Mureșan anunță avalanșă de transferuri la Dinamo: „Avem nevoie de 5-6 jucători!”

Directorul executiv din Ștefan cel Mare a oferit ultimele detalii despre viitoarele mutări ale clubului pe piața transferurilor!

Dinamo a intrat din nou într-un proces de reconstrucție, asta după ce jucătorii importanți ai echipei au decis să plece din „Groapă” din cauza problemelor financiare. Acum, alb-roșii sunt gata să pună la cale mai multe transferuri în următoarele zile, după ce în ultimele zile i-au legitimat pe Constantin Nica și Răzvan Popa.

Întrebat despre planurile din viitorul apropiat ale clubului, Iuliu Mureșan a dezvăluit că s-a sfătuit cu antrenorul Dario Bonetti și au căzut de comun acord că Dinamo mai are nevoie de cinci sau șase jucători. Totodată, oficialul dinamoviștilor a vorbit și despre posibilitatea ca Torje să revină în Ștefan cel Mare.

„E o gură mare de aer, avem nevoie de 5-6 jucători. Am discutat cu Dario Bonetti, să vedem de ce are nevoie. El este specialistul, eu trebuie să execut. Până luni o să tot aducem jucători, nu știu dacă în fiecare zi, dar o să încercăm să ne mișcăm repede, avem nevoie de un plus de experiență.

Gabi Torje bineînțeles că este o opțiune, sunt convins că mai are multe de spus în fotbal. Din ce știu eu, își dorește să revină. O să vedem! Avem nevoie de experiență pe toate posturile, chiar și pe cel de portar”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit Pro X.