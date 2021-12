Iuliu Mureșan, atac la Mircea Rednic: „A venit și nimic nu a mai funcționat!”. Ce îi reproșează „Puriului”

Mircea Rednic și-a încheiat mandatul la Dinamo după eșecul cu Farul, scor 0-2, în ultima etapă a anului din Liga 1. În locul său a fost numit Flavius Stoican.

Iuliu Mureșan a lansat noi ”săgeți” către tehnicianul de 59 de ani. Administratorul special al ”câinilor” l-a criticat pe fostul antrenor pentru faptul că a dezbinat grupul de jucători și a creat conflicte interne în cadrul clubului.

Oficialul lui Dinamo a precizat că acesta a fost principalul motiv pentru care Mircea Rednic nu a reușit la ultima sa aventură la formația din Ștefan cel Mare.

”A fost o relație foarte grea cu jucătorii, așa este firea lui, din păcate. De asta nu a avut succes nici la celelalte cluburi din cauza faptului că ceva se încurcă în relația lui cu jucătorii. Nu vreau să intru în amănunte. Când am venit la Dinamo în iulie, era un grup foarte dezbinat. Nu am mai văzut așa ceva. Eu am mai lucrat doar la două cluburi, CFR Cluj și un an și două luni la Hermannstadt. Dar nu am crezut că așa ceva este posibil. Jucătorii au venit din cantonament, nu au vrut să joace niciun meci amical, nu se pregăteau.

Alergau ușor, lucru care ne-a costat foarte mult și clubul și pe jucători. Este greu să revii când ai jumătate de pregătire. Reziști cu greu. Apoi pierzi meciuri și intri într-o degringoladă din care ieși foarte greu. Am reușit să refacem grupul. Dacă eu am avut o calitate, asta a fost, să adun oamenii. Mă refer la vestiar, am reușit, dar apoi a venit Mircea Rednic și nimic nu a mai funcționat. Au apărut vechile tensiuni și vechile probleme.

Și atunci lucrurile au mers prost. Acum, asta vom face. În primul rând vom schimba atmosfera în echipă, în grup. O să facem cu siguranță o echipă cu toți jucătorii, nu vor mai fi grupuri și grupulețe la Dinamo. Acest lucru va conta cel mai mult”, a declarat Iuliu Mureşan, pentru fanatik.ro.