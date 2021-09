Iuliu Mureşan e sincer după înfrângerea cu FC Botoşani: ,,Nu aşteptam o minune”

Iuliu Mureşan, directorul executiv al celor de la Dinamo, a reacţionat la finalul meciului cu FC Botoşani, din Liga 1, care s-a disputat în Ştefan cel Mare, în cadrul etapei a 9-a din Liga 1.

Meciul dintre dinamovişti şi moldoveni s-a terminat cu victoria echipei oaspete, scor 2-1. Golurile partidei au fost marcate de către Ongenda, în minutul 13, și Kage, din penalty, în minutul 18, respectiv Gabriel Torje, în minutul 84, din penalty.

După eşecul cu FC Botoşani, Iuliu Mureşan a fost sincer. Acesta a declarat că nu se aştepta la o minune în meicul cu moldovenii şi îi transmite lui Dario Bonetti că îl aşteaptă în Ştefan cel Mare.

,,Nu așteptam o minune de la meciul din această seară. Am jucat cu o echipă bună și ne-au lipsit Filip, respectiv Sorescu, jucători foarte importanți, cu pregătirea fizică la zi. Am început foarte slab, am luat foarte ușor două goluri. Ne-am revenit și în repriza a doua am jucat mult mai bine, am avut ocazii, dar lipsa de experiență ne-a făcut să nu egalăm. Am fi meritat un punct. A fost o dorință mai mare a jucătorilor, iar asta îmi dă speranțe”, a spus Iuliu Mureșan, la finalul meciului de duminică.

Bonetti ar trebui să vină la muncă, este antrenorul echipei. Eu nu am nimic cu el, îmi doresc să meargă treaba la echipă. El este plătit la zi, am semnat ordinul de plată. Noi testăm jucătorii conform protocolului sanitar.”, a declarat Iuliu Mureşan, la finalul jocului cu FC Botoşani.

În urma acestui rezultat, FC Botoşani a urcat pe locul 2 în Liga 1, unde a acumulat 20 de puncte acum. De partea cealaltă, cei de la Dinamo Bucureşti au rămas pe locul 15 în Liga 1, cu 6 puncte acumulate din 9 etape disputate.